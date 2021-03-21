Стало известно, сколько людей погибло в Карабахе — официальные данные

Стало известно, сколько людей погибло в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Официальную цифру озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями Арагацотнской области страны. Об этом сообщает Sputnik-Армения.

Сколько людей погибло в нагорно-карабахском конфликте - официальная цифра. Фото: vlast.kz

По словам лидера, ходят слухи, что в войне погибли десятки тысяч граждан. Однако официальная цифра — 3250 человек.

Кроме того, многие люди пропали без вести. За последние месяцы были найдены десять человек. Из них только один — живой. В настоящее время 189 семей ждут результатов экспертизы ДНК.

Никол Пашинян отмечает, что даже согласно обновленных данных количество жертв не превысит 4000. По словам премьер-министра, информацию о погибших удваивают для спекуляции.

Напомним, осенью 2020 года начался нагорно-карабахский конфликт. Бои продолжались, пока в ноябре три стороны — Баку, Ереван, Москва — не подписали соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан во лжи. Пресссекретарь МИД Армении Анна Нагдалян сделала заявление в ответ на сообщение министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамова о том, что Азербайджан передал армянской стороне всех военнопленных, захваченных во время войны в Арцахе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" уже сообщал, что в Армении сейчас достаточно напряженная ситуация. Оппозиционные силы страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Он же собирается покинуть пост только в том случае, если так решит не оппозиция, а его народ путем голосования. Подробнее о ситуации в стране читайте в нашем материале.

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