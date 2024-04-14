Стало известно, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю

Сегодня ночью Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.

Иран атаковал Израиль

Sky News цитирует представителя Армии обороны Израиля, Даниэля Хагари, который подтвердил запуск "беспилотных аппаратов". Хагари не уточнил точное количество беспилотников. В ответ на возможную угрозу, все военные тренировки и учебные занятия в Израиле были отменены на ближайшие дни, а также запрещены массовые мероприятия свыше 1000 участников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, заверив в готовности страны к любым сценариям. Нетаньяху заявил: "Мы будем защищаться от любой угрозы спокойно и решительно".

Тем временем, из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

Государственное агентство IRNA подтвердило запуск ракет и беспилотников по Израилю, утверждая, что это было сделано в ответ на предыдущие действия Израиля. СМИ пишут, что ракеты и дроны были запущены не только из Ирана, но и с территории других стран, таких как Ирак, Сирия, Ливан и Йемен, где действуют союзнические с Ираном террористические группировки.

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что иранские беспилотники и ракеты находились в воздухе одновременно в количестве примерно 200 целей. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана и атаковал объекты "Хезбалла".

Ситуация продолжает развиваться, и обе стороны готовятся к возможному расширению конфликта. По последним данным, американские силы, расположенные в Ираке и Сирии, также привлечены к перехвату иранских беспилотников. Президент США Джо Байден выразил поддержку Израилю, заявив о готовности защищать союзника.