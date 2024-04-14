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Стало известно, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю

Иран запускал разное вооружение волнами

сегодня, 08:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сегодня ночью Иран запустил десятки беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.

Стало известно, сколько ракет и дронов Иран запустил по Израилю

Иран атаковал Израиль

Sky News цитирует представителя Армии обороны Израиля, Даниэля Хагари, который подтвердил запуск "беспилотных аппаратов". Хагари не уточнил точное количество беспилотников. В ответ на возможную угрозу, все военные тренировки и учебные занятия в Израиле были отменены на ближайшие дни, а также запрещены массовые мероприятия свыше 1000 участников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военный кабинет и обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, заверив в готовности страны к любым сценариям. Нетаньяху заявил: "Мы будем защищаться от любой угрозы спокойно и решительно".

Тем временем, из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться обратно в Объединенные Арабские Эмираты.

Государственное агентство IRNA подтвердило запуск ракет и беспилотников по Израилю, утверждая, что это было сделано в ответ на предыдущие действия Израиля. СМИ пишут, что ракеты и дроны были запущены не только из Ирана, но и с территории других стран, таких как Ирак, Сирия, Ливан и Йемен, где действуют союзнические с Ираном террористические группировки.

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что иранские беспилотники и ракеты находились в воздухе одновременно в количестве примерно 200 целей. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана и атаковал объекты "Хезбалла".

Ситуация продолжает развиваться, и обе стороны готовятся к возможному расширению конфликта. По последним данным, американские силы, расположенные в Ираке и Сирии, также привлечены к перехвату иранских беспилотников. Президент США Джо Байден выразил поддержку Израилю, заявив о готовности защищать союзника.



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Источник: https://www.unian.net/world/iran-atakoval-izrail-bespilotnikami-netanyahu-obratilsya-k-nacii-12604401.html
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