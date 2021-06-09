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«Стильные» и необычные: фермеры из Узбекистана вывели новый сорт арбузов

Новые арбузы выращены в теплицах и предназначены на экспорт

9 июня 2021, 12:14
Автор:

Корольова Аліна

Ежегодно в мае в Узбекистане первыми созревают дыни и арбузы. Сладкие фрукты сразу же отправляют на экспорт. В этом году узбекистанские фермеры решили удивить покупателей и вывели необычный сорт арбузов. После многочисленных попыток и упорных усилий было выращено урожай без косточек и с черной кожицей. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

«Стильные» и необычные: фермеры из Узбекистана вывели новый сорт арбузов

Новый сорт арбуза "Стиль". Фото: bojxona.uz

Отмечается, что фермеры и землевладельцы постоянно ищут новые пути выращивания фруктов, овощей и бахчевых культур. Новый сорт арбузов был выведен на запрос покупателей. Их выращивали в теплицах и удобряли местными удобрениями. Уже в мае урожай полностью созрел. Арбузы — очень сладкие и не имеют косточек. Сорт назвали "Стиль".

Сейчас фермеры осваивают дополнительные земли по другим районам для увеличения производства бахчевых культур.

Несколько рекомендаций, как выбрать спелый арбуз

В первую очередь помните, что лучше всего брать сезонные арбузы. Если хотите выбрать вкусный, спелый и сочный — соблюдайте следующие рекомендации:

·    выбирайте арбузы с ровной поверхностью, без вмятин или повреждений;

·    возьмите арбуз в руки и убедитесь, что он достаточно тяжелый;

·    осмотрите бочек арбуза — наличие желтого пятна указывает на то, что он созрел и должен быть сладким;

·    постучите по поверхности арбуза — если он спелый, то звук должен быть глубоким и четким;

·    пощупайте поверхность — спелый арбуз имеет прочную кожуру;

·   проверьте хвостик арбуза — он должен быть засохшим и коричневого цвета. Зеленый хвостик указывает на то, что арбуз, возможно, еще не созрел.

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Источник: https://bojxona.uz/uz/news/view/6237
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