Суд ООН признал Израиль оккупантом: что ответил Иерусалим

Международный суд ООН в Гааге признал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях.

Израиль признали оккупантом. Фото из открытых источников

Как сообщает Associated Press, заключение коллегии из 15 судей Международного суда ООН указывает на широкий перечень политических мер Израиля, включая строительство и расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, использование природных ресурсов этого района, аннексию и установление постоянного контроля и дискриминационную политику против палестинцев. Такие действия Израиля нарушают международное право, говорится в заключении судей.

Суд ООН заявил, что Израиль не вправе осуществлять свой суверенитет на палестинских территориях. Суд отметил, что международные законы запрещают приобретение территории силовым путем.

"Злоупотребление Израилем своим статусом оккупационного государства делает присутствие на оккупированной палестинской территории незаконным. Израиль должен немедленно остановить строительство новых поселений и ликвидировать уже существующие поселения", — говорится в вердикте Международного суда ООН.

Суд также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН и Совбез ООН должны рассмотреть способы прекращения присутствия Израиля на палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение суда "абсурдным мнением", которое "не может отрицать историческую правду".

"Еврейский народ не является оккупантом на своей собственной земле, в том числе в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в Иудее и Самарии, нашей исторической родине. Ни одно абсурдное мнение в Гааге не может отрицать эту историческую правду или законное право израильтян жить в своих собственных общинах на родине наших предков", – заявил Биньямин Нетаньяху.