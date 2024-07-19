Суд ООН признал Израиль оккупантом: что ответил Иерусалим

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Марьян Ощановский
Международный суд ООН в Гааге признал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях.
Израиль признали оккупантом. Фото из открытых источников
Как сообщает Associated Press, заключение коллегии из 15 судей Международного суда ООН указывает на широкий перечень политических мер Израиля, включая строительство и расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, использование природных ресурсов этого района, аннексию и установление постоянного контроля и дискриминационную политику против палестинцев. Такие действия Израиля нарушают международное право, говорится в заключении судей.
Суд ООН заявил, что Израиль не вправе осуществлять свой суверенитет на палестинских территориях. Суд отметил, что международные законы запрещают приобретение территории силовым путем.
Суд также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН и Совбез ООН должны рассмотреть способы прекращения присутствия Израиля на палестинских территориях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение суда "абсурдным мнением", которое "не может отрицать историческую правду".
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