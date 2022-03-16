Третья мировая война: можно ли считать, что она уже идет

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По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, мир должен осознать, что война против Украины – это начало Третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью НВ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли можно считать, что Третья мировая уже идет.

Война так или иначе касается всех

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, Данилов прав – и Третья мировая уже идет.

"Агрессором выступает не только РФ, но и Беларусь. Ведь последняя свою территорию отдала под плацдарм для вторжения российских войск, для запуска ракет и самолетов. Так что, по большому счету, против Украины воюет две страны. Несмотря на то, что официально Беларусь свои войска для вторжения не задействовала. Плюс – Россия рекрутирует разных наемников, в том числе сирийских, подтягивает террористов из разных стран", – отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что на стороне Украины выступает весь цивилизованный мир. Страны ЕС, США, Япония, Канада, Австралия, многие другие так или иначе вовлечены в происходящее.

"Нам помогают финансово, вооружением, сюда едут воевать против путинской орды многочисленные иностранные добровольцы, ряд представителей ЧВК. Да, на территории других государств война не ведется. Но она так или иначе касается всех. Уже сбиты российские беспилотники над странами ЕС и НАТО. Причем один из них был начинен взрывчатыми веществами в поражающими элементами, – поясняет Бориса Тизенгаузен. – Всё говорит о том, что если не на военном уровне, если не физически, то в экономическом смысле весь мир втянут в Третью мировую войну. Санкции, разрывы логистических цепочек, контрактов и проектов, прекращение стабильных поставок того же продовольствия – это уже отразилось на всех. И будет лишь усугубляться, если конфликт не прекратиться как можно быстрее".

Эксперт обратил внимание на еще один важный момент, подтверждающий, что Третья мировая идет полным ходом.

"А именно – риторика официальных представителей российской власти и всех телеканалов РФ (являющихся рупорами Кремля). Она звучит в стиле – а, может, нам пойти дальше? Может нам не останавливаться на Украине, а взяться за Польшу, страны Балтии? Звучат прямые угрозы типа – мы сейчас пробьем коридор не только в Крым, но и в Калининград. И в комплексе получается, что весь мир – так или иначе – втянут в войну, которую развязала РФ. И физически уже многие страны ощущают последствия этой трагедии. В том числе демографически – миллионы украинских беженцев хлынули в страны ЕС. А беженцы – это тоже элемент глобальной войны", – резюмирует Бориса Тизенгаузен.

НАТО и Китай стараются избегать Третьей мировой войны

Политолог Дмитрий Воронков не считает, что Третья мировая уже идет. Но согласен с тем, что формируются предпосылки, повышаются риски для глобальной войны.

"Мы уже видим глобальную экономическую войну Запада с Россией. Есть определенное участие Китая в этом же ракурсе. Почти все крупные игроки так или иначе уже вовлечены в передел рынков. Но не в открытое военное противостояние", – поясняет эксперт.

Что касается военных нюансов, то, по мнению политолога, есть ряд сценариев, которые могут спровоцировать Третью мировую.

"К примеру, угроза трагедии на какой-то из захваченных оккупантами украинских АЭС. Тогда НАТО вряд ли сможет остаться в стороне, ведь угроза будет распространяться и на страны-члены Альянса, граничащие с Украиной. Еще один сценарий – шальные снаряды и ракеты, выпущенные РФ, могут попасть на территорию стран НАТО. Что также может спровоцировать Альянс на открытое вхождение в войну. Что в том, что в другом случае в военную компоненту может вмешаться и Китай", – прогнозирует Дмитрий Воронков.

Но пока, продолжает он, мы видим, что ни Альянс, ни КНР не хотят подобного развития ситуации. И всячески стараются избежать Третьей мировой войны.

"КНР вообще интересно, чтоб РФ продолжали добивать санкциями. Тогда Пекин экономически и даже политически сможет поглотить Россию. И расширить свои зоны влияния геополитически, и покупать по дешевке ее ресурсы, включая энергетические. Ослабление РФ интересно и Западу, – уверен Дмитрий Воронков. – Так что нынешняя ситуация, в которой, к сожалению, больше всех страдает Украина, в какой-то мере выгодна ряду крупных игроков. Но не Третья мировая. Та же история с истребителями, которые нам никак не дадут, то же не закрытие над Украиной неба демонстрируют, что НАТО очень осторожно относится к ситуации, чтобы не спровоцировать агрессора перейти, скажем так, на новый уровень конфронтации. Поэтому – да, риски Третьей мировой есть, они повышаются, но говорит о том, что она уже идет, мы не можем".

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