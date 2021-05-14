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Три ракеты из Ливана полетели в сторону Израиля

На данный момент неизвестно, кто несет ответственность за атаку

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

Израильские военные заявили, что из Ливана в сторону северного Израиля были запущены три ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Три ракеты из Ливана полетели в сторону Израиля

Ракеты были выпущены из района Клайле (фото из открытых источников)

 Как сообщается, ракеты упали в Средиземном море, не причинив жертв. Отмечается, что сирены не предупреждали о запуске, что, по словам военных, было "в соответствии с протоколом" — речь идет об израильской системе ПВО, которая игнорирует ракеты, установленные для поражения безлюдных районов.

По данным СМИ, ракеты были выпущены из района Клайле южнее прибрежного города Тир на юге Ливана.

На данный момент неизвестно, кто несет ответственность за атаку. 15 лет  назад Израиль вел войну против "Хезболлы", которая действует на юге Ливана. В прошлом небольшие палестинские группировки в Ливане время от времени вели огонь по Израилю.

Reuters отмечает, что похоже на то, что последний инцидент не стал сигналом к открытию нового фронта.

 Как сообщали ранее одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. Понемногу появляются реакции различных политиков — американских, европейских, российских.

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркивает, что никто не ожидал такой эскалации, хоть ранее были все признаки того, что ситуация накаляется. "Американская администрация уже выразили глубокую обеспокоенность и желание вмешаться в ситуацию, чтобы, как минимум, не допустить дальнейшей эскалации конфликта. При этом Байден говорит о праве Израиля на самооборону, но умалчивает о подобном праве для палестинцев", — отмечает эксперт.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/three-rockets-launched-toward-israel-lebanon-no-damage-israeli-military-2021-05-13/
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