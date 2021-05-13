Палестино-израильский конфликт: как происходящее повлияет на Украину

Одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. Понемногу появляются реакции различных политиков — американских, европейских, российских.



Украина находится в схожем с Израилем положении. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт на нас.

Российско-украинскому конфликту будет уделяться меньше внимания

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркивает, что никто не ожидал такой эскалации, хоть ранее были все признаки того, что ситуация накаляется.

"Американская администрация уже выразили глубокую обеспокоенность и желание вмешаться в ситуацию, чтобы, как минимум, не допустить дальнейшей эскалации конфликта. При этом Байден говорит о праве Израиля на самооборону, но умалчивает о подобном праве для палестинцев", — отмечает эксперт.

Реакция европейцев, по его словам, традиционна. Всё та же обеспокоенность без способности предложить конкретные пути для урегулирования ситуации. Звучат заявления о необходимость оперативного вмешательства, чтобы как-то снизить насилие. Теоретически это возможно, практически же — тяжело, подчеркивает Игорь Семиволос.

"Интересна реакция Турции. С одной стороння — предсказуемая, с критикой политики Израиля. Турецкий лидер Эрдоган всегда уделял много внимания вопросам Иерусалима, Сектора Газа, палестино-израильскому конфликту в целом. Но в этот раз прозвучал относительно новый тезис о необходимости сформировать международные силы, чтобы защищать палестинцев. Думаю, это достаточно скандальное предложение породит немало разных инсинуаций и идей", — отмечает Семиволос.

Учитывая, как накалилась ситуация на Ближнем Востоке, эксперт прогнозирует, что именно данная проблематика станет одной из ключевых на мировой повестке дня. А это, понятно, не на пользу Украине.

"Как минимум — меньше будет внимания российско-украинскому конфликту, — поясняет Игорь Семиволос. — Начнутся российско-американские торги с учетом еще и происходящего между Израилем и Палестиной. Кстати, Россия уже обозначила свою позицию, она поддерживает палестинскую сторону".

"Для Украины вывод из происходящего один"

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что арабо-израильский конфликт, следствием которого является нынешнее обострение, в сути своей настолько давний, что какие-либо исторические параллели тут неприменимы.

"Реакция международных игроков "проявлять сдержанность", как говорится, ни о чём — разбирайтесь сами. Я думаю, Израиль начнет военную операцию после истечения срока ультиматума", — прогнозирует Денис Попович.

Речь идет об ультиматуме, который поставил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 мая в обращении к лидерам и боевикам ХАМАС. Чиновник тогда заявил, что, если в течение 24 часов обстрелы не прекратятся, начнется военная операции в Секторе Газа. "Мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем", — предупредил Нетаньяху.

Денис Попович отмечает, что для Украины, против которой продолжается российская агрессия, вывод из происходящего один — мы в схожем с Израилем положении. И обострения со стороны РФ следует ждать в любую минуту.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали последние подробности насчет происходящего в Израиле и Секторе Газа. Более детально — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие, по мнению экспертов, существуют варианты развития дальнейших событий на Ближнем Востоке.

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