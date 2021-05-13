Палестино-израильский конфликт: как происходящее повлияет на Украину

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Вечканова Елена
Одним из самых обсуждаемых вопросов последних
дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За
эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое
сообщество. Понемногу появляются реакции различных политиков — американских,
европейских, российских.
Украина находится в схожем с Израилем положении. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" обратились к экспертам, дабы понять,
какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт
на нас.
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь
Семиволос подчеркивает, что никто не ожидал такой эскалации, хоть ранее были
все признаки того, что ситуация накаляется.
Реакция европейцев, по его словам,
традиционна. Всё та же обеспокоенность без способности предложить конкретные
пути для урегулирования ситуации. Звучат заявления о необходимость оперативного
вмешательства, чтобы как-то снизить насилие. Теоретически это возможно,
практически же — тяжело, подчеркивает Игорь Семиволос.
Учитывая, как накалилась ситуация на Ближнем
Востоке, эксперт прогнозирует, что именно данная проблематика станет одной из
ключевых на мировой повестке дня. А это, понятно, не на пользу Украине.
Военный обозреватель, главный редактор
"Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что арабо-израильский конфликт,
следствием которого является нынешнее обострение, в сути своей настолько
давний, что какие-либо исторические параллели тут неприменимы.
Речь идет об ультиматуме, который поставил
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 мая в обращении к лидерам и
боевикам ХАМАС. Чиновник тогда заявил, что, если в течение 24 часов обстрелы не
прекратятся, начнется военная операции в Секторе Газа. "Мы придем и, с Божьей
помощью, на этот раз не уйдем", — предупредил Нетаньяху.
Денис Попович отмечает, что для Украины,
против которой продолжается российская агрессия, вывод из происходящего один —
мы в схожем с Израилем положении. И обострения со стороны РФ следует ждать в
любую минуту.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали последние подробности насчет происходящего в Израиле и Секторе Газа. Более детально — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какие, по мнению экспертов, существуют варианты развития дальнейших событий на Ближнем Востоке.
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