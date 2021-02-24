Турция и Азербайджан упростят пассажироперевозки между странами

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Ольга Чародий
Как сообщается, страны перейдут на взаимные поездки граждане обоих государств по внутренним паспортам. Об этом сказал
министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре в ходе переговоров 23
февраля с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, — сообщает агентство
"Анадолу".
Турция и Азербайджан, фото из открытых источников
Такие изменения в транспортном сообщении между Турцией и
Азербайджаном произойдет в ближайшие дни. По словам представителей стран, это
существенно упростит передвижение граждан между странами и коммуникацию внутри
общин. А также поспособствует рост экономики стран.
Как сообщил министр
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "стороны обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества, а также последние события в Нагорном Карабахе".
Чавушоглу заявил журналистам, что Турция все так же будет поддерживать Азербайджан "в процессе восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий". Какую именно поддержку Турция намерена оказать, пока не сообщается.
Напомним, власти Турции сообщили, когда страна откроет туристический сезон 2021. Данную информацию сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой изданию HaberTurk. По словам министра, Турция ждет тех, кто желает отдохнуть уже в апреле. Сначала власть наладит внутренний туризм, потом начнет пускать иностранцев. "Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется с Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону", — подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.
Турция славится не только теплом, удобными гостиницами и пляжами. Там много достопримечательностей, среди которых термальные источники Памуккале, Храм Святой Софии и Каппадокия, где каждое утро поднимается в воздух несколько сотен ярких воздушных шаров
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