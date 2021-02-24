Турция и Азербайджан упростят пассажироперевозки между странами

Как сообщается, страны перейдут на взаимные поездки граждане обоих государств по внутренним паспортам. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре в ходе переговоров 23 февраля с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, — сообщает агентство "Анадолу".

Турция и Азербайджан, фото из открытых источников

Такие изменения в транспортном сообщении между Турцией и Азербайджаном произойдет в ближайшие дни. По словам представителей стран, это существенно упростит передвижение граждан между странами и коммуникацию внутри общин. А также поспособствует рост экономики стран.

Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние события в Нагорном Карабахе".

Чавушоглу заявил журналистам, что Турция все так же будет поддерживать Азербайджан "в процессе восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий". Какую именно поддержку Турция намерена оказать, пока не сообщается.

Напомним, власти Турции сообщили, когда страна откроет туристический сезон 2021. Данную информацию сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой изданию HaberTurk. По словам министра, Турция ждет тех, кто желает отдохнуть уже в апреле. Сначала власть наладит внутренний туризм, потом начнет пускать иностранцев. "Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется с Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону", — подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.

Турция славится не только теплом, удобными гостиницами и пляжами. Там много достопримечательностей, среди которых термальные источники Памуккале, Храм Святой Софии и Каппадокия, где каждое утро поднимается в воздух несколько сотен ярких воздушных шаров



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!