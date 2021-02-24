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Турция и Азербайджан упростят пассажироперевозки между странами

Азербайджан и Турция уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней, который вступил в силу с 13 августа 2020 года

сегодня, 05:51
Автор:

Ольга Чародий

Как сообщается, страны перейдут на  взаимные поездки граждане обоих государств  по внутренним паспортам. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре в ходе переговоров 23 февраля с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, — сообщает агентство "Анадолу".

Турция и Азербайджан упростят пассажироперевозки между странами

Турция и Азербайджан, фото из открытых источников

Такие изменения в транспортном сообщении между Турцией и Азербайджаном произойдет в ближайшие дни. По словам представителей стран, это существенно упростит передвижение граждан между странами и коммуникацию внутри общин. А также поспособствует рост экономики стран.

Как сообщил  министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние события в Нагорном Карабахе".

Чавушоглу заявил журналистам, что Турция все так же будет поддерживать Азербайджан "в процессе восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий". Какую именно поддержку Турция намерена оказать, пока не сообщается.

Напомним, власти Турции сообщили, когда страна откроет туристический сезон 2021. Данную информацию сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой изданию HaberTurk. По словам министра, Турция ждет тех, кто желает отдохнуть уже в апреле. Сначала власть наладит внутренний туризм, потом начнет пускать иностранцев. "Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется с Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону", — подчеркнул Мехмет Нури Эрсой.

Турция славится не только теплом, удобными гостиницами и пляжами. Там много достопримечательностей, среди которых термальные источники Памуккале, Храм Святой Софии и Каппадокия, где каждое утро поднимается в воздух несколько сотен ярких воздушных шаров


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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
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