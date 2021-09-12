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В МИД Турции сделали новое заявление об аннексии Крыма

Кроме судьбы крымских татар, Турция будет заниматься гагаузами, уйгурами и туроками-месхетинцами.

сегодня, 19:57
Автор:

Антон Рудак

Турция никогда не признает аннексии Крыма Россией и будет всегда поддерживать крымских татар и их права. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с неправительственными организациями в Эскишехире, говорится в издании Haberler.

В МИД Турции сделали новое заявление об аннексии Крыма

Мевлют Чавушоглу, фото из открытых источников

Турецкий министр подчеркнул, что Турция является одной из ведущих стран в крымском вопросе и показала свою позицию на Крымской платформе.

"Мы никогда не признавали аннексию Крыма. И не признаем. Мы будем продолжать отстаивать права крымских татар до конца", — сказал в речи Мевлют Чавушоглу.
Также МИД Турции сообщал, что будет следить за делом в ситуации относительно ареста заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. В ведомстве ожидают освобождения не только Наримана, но и других крымских татар. Кроме этого, Мевлют Чавушоглу заявил, что отныне Турция будет заниматься судьбой всех близких по корням народов.

"Мы всегда рядом со своими однородными людьми, включая наши однокоренные народы на Балканах, турок-месхетинцев, крымских татар, гагаузов и уйгуров. Отныне мы будем поддерживать их. Нашим приоритетом является служение нашим соотечественникам вместе с нашими гражданами", — сообщил министр.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что русские оккупанты в Крыму задержали заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Кроме того, после обысков исчезли двое крымских татар: Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова отметила, что страна-оккупант не первый раз прибегает к преследованиям и запугиваниям крымских татар. Обыски в домах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм.


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Источник: https://www.haberler.com/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-sivil-toplum-14387729-haberi/
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