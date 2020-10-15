Турция открыла для туристов город-призрак, который исчез 50 лет назад (фото)

Турция открыла для посещения город Вароша, в котором когда-то отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и другие знаменитости. Однако почти полвека эта территория была под замком из-за военного переворота.

Известно, что район Фамагусты — это буферная зона между Турцией и Кипром, а сам город находится на Кипре. Согласно резолюциям от 1984 и 1992 годов, здесь могут селиться только коренные жители города, изгнанные из своих домов несколько десятилетий назад. В далеком 1974-м на территории произошел военный переворот, и остров разделился на части, одна из которых отошла Турции. В результате. Вароша, который в свое время именовали "средиземноморским Лас-Вегасом", прекратил свое существование: люди уехали, шикарные отели, рестораны и бутики были разграблены. Вскоре город и вовсе обнесли стеной и закрыли. Теперь, в 2020-м, в него попали первые за долгие годы туристы, которые прогуливаются по заброшенным улицам и представляют, как здесь было в 70-х.

Напомним, Турция ужесточает карантинные ограничения не только для своих граждан, но и для туристов . Отныне все они должны носить защитные маски во всех без исключения общественных местах. К ним отнесли и пляжи, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.





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