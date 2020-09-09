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Турция ввела новые карантинные ограничения для отдыхающих

Карантинные ограничения решили усилить во всех провинциях страны без исключения

сегодня, 08:39
Автор:

Виолетта Комаровская

Турция ужесточает карантинные ограничения не только для своих граждан, но и для туристов. Отныне все они должны носить защитные маски во всех без исключения общественных местах. К ним отнесли и пляжи, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. 

Турция ввела новые карантинные ограничения для отдыхающих

Пляжи Турции. Фото: kuku.travel

Накануне Турция заявила о втором пике коронавируса в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, Covid-19 с начала пандемии тут подхватили уже 283 тысячи человек. Почти 7 тысяч из них умерли от осложнений болезни.

"Уровень угрозы и темпы распространения коронавируса в стране растут. Здоровье граждан нуждается в защите", - говорится в циркуляре Министерства.

Чтобы избежать дальнейшего стремительного роста случаев коронавируса, власти Турции решили вернуться к более серьезным ограничениям. Изначально маски обязали носить в общественном транспорте, на улицах, в парках и на площадях. Теперь оштрафовать за нарушение могут и тех, кто появится без маски на пляже. Правда, в документе не указано, касается ли это требование исключительно общественных пляжей, или же придерживаться ограничений туристы должны будут и на пляжах в отелях.

Отметим, что карантин Турция решила одновременно усилить во всех провинциях. Таких в стране 81.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Турция изменила правила перевозки ручной клади в самолетах. 


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