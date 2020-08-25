Туризм в Пхукет возвращается: Таиланд анонсировал открытие границ острова

Глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил об открытии туристических границ для иностранцев на райском острове Пхукет. Об этом сообщает издание Lenta.

Отмечается, что доступность популярного острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма.

При этом агентство отмечает, что меры предосторожности никто не исключал. Иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд будет невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в отеле. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу.

Параллельно необходимо будет сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парализация туристического сезона из-за пандемии привела к повальному голоду у слонов, которые кормились за счет приезжих.







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