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Twitter удалил более 60 записей, имеющих связь с Россией

Социальная сеть удалила аккаунты из-за их сообщений

сегодня, 10:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Более 60 аккаунтов, связанных с Российской Федерацией, были удалены модераторами соцсети Twitter. Об этом сообщает The Insider.

Twitter удалил более 60 записей, имеющих связь с Россией

Twitter удалил более 60 записей, фото из открытых источников

Сообщается, что записи удалялись за так называемые "информационные операции". Всего в социальной сети было удалено 3465 аккаунтов. Эти аккаунты связаны с шестью странами. Было удалено более двух тысяч записей, имеющих связи с КНР. Мексика – 276 записей, примерно же столько с Венесуэлы. Также удалили более 400 аккаунтов, связанных с Угандой, 268 — с Танзанией.

Из России удалили 16 аккаунтов, которые якобы хотели провести информационную операцию в Центральноафриканской Республике. Пользователи 50 аккаунтов писали агрессивные сообщения о гражданском правительстве Ливии и тех, кто его поддерживает. С этих аккаунтов распространялись сообщения, поддерживавшие российскую геополитическую позицию в Ливии и Сирии.

Сообщается, что в мировой суд Москвы направлялся протокол об административном правонарушении относительно сети Twitter. Протокол составили представители Роскомнадзора из-за того, что администрация Twitter отказалась удалить запрещенный в стране контент.

На Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok в России подавали в суд за то, что те не удаляли запретный контент. В настоящее время, с 2021 года, общая сумма штрафов, которые должны быть наложены на соцсети, составляет более 200 млн. рублей.

Как сообщал портал "Комментарии", стал известен рейтинг эмодзы, которыми чаще всего пользовались в 2021 году в мире. Рейтинг составляется уже несколько лет подряд. Последние два года один смайл занимает первое место в нем.


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Источник: https://theins.ru/news/246807
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