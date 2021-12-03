Twitter удалил более 60 записей, имеющих связь с Россией

Более 60 аккаунтов, связанных с Российской Федерацией, были удалены модераторами соцсети Twitter. Об этом сообщает The Insider.



Twitter удалил более 60 записей, фото из открытых источников

Сообщается, что записи удалялись за так называемые "информационные операции". Всего в социальной сети было удалено 3465 аккаунтов. Эти аккаунты связаны с шестью странами. Было удалено более двух тысяч записей, имеющих связи с КНР. Мексика – 276 записей, примерно же столько с Венесуэлы. Также удалили более 400 аккаунтов, связанных с Угандой, 268 — с Танзанией.

Из России удалили 16 аккаунтов, которые якобы хотели провести информационную операцию в Центральноафриканской Республике. Пользователи 50 аккаунтов писали агрессивные сообщения о гражданском правительстве Ливии и тех, кто его поддерживает. С этих аккаунтов распространялись сообщения, поддерживавшие российскую геополитическую позицию в Ливии и Сирии.

Сообщается, что в мировой суд Москвы направлялся протокол об административном правонарушении относительно сети Twitter. Протокол составили представители Роскомнадзора из-за того, что администрация Twitter отказалась удалить запрещенный в стране контент.

На Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok в России подавали в суд за то, что те не удаляли запретный контент. В настоящее время, с 2021 года, общая сумма штрафов, которые должны быть наложены на соцсети, составляет более 200 млн. рублей.

Как сообщал портал "Комментарии", стал известен рейтинг эмодзы, которыми чаще всего пользовались в 2021 году в мире. Рейтинг составляется уже несколько лет подряд. Последние два года один смайл занимает первое место в нем.

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