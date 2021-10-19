У берегов Израиля аквалангист нашел 900-летний меч крестоносца

Дайвер нашел 900-летний меч времен крестоносцев у побережья горного массива Кармель на севере Израиля. Об этом сообщает израильское издание Israel21c.

Оружие (фото из открытых источников)

6 октября, погрузившись у побережья, где волны и подтока сдвинулись песок, Шломи Катцин обнаружил много старинных артефактов. Мужчина увидел фрагменты глиняной посуды, древние каменные и железные якоря, и среди этих вещей — старинный меч. Длина его лезвия составляет 1 м, рукоятки — 30 см.





Дайвер боялся, что может потерять меч под толщей песка или что его украдут до того, как специалисты смогут осмотреть. Поэтому он отнес находку в отдел по предотвращению ограблений Управления древностей Израиля. Там и определили, что этот железный меч принадлежал рыцари-крестоносцы. Несмотря на 900 лет под водой, меч прекрасно сохранился.





Директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля Коби Шарвит рассказал, побережье Кармел с его многочисленными природными бухтами придавало убежище судам во время штормов в течение 4000 лет. Недавнее находка свидетельствует о том, что эта бухта также использовалась в период крестоносцев, почти 900 лет назад. Таких находок под берегами Израиля в последнее время все больше из-за роста популярности дайвинга. Еще больше артефактов все еще сохраняются под толщей песка. Однако, найти их очень сложно: они появляются и исчезают вместе с сыпучими песками.

За находку Шломи Катцин получил грамоту с благодарностью за активную гражданскую позицию, а меч передали в Департамент национальных сокровищ.





Напомним, в двух обнаруженных хранилищах нашли тротил, противотанковые и противопехотные мины, патроны для пулеметов и зениток. Согласно данным оперативников, арсенал предназначался для диверсантов и разведчиков боевиков, планировавших беспорядки на территории Украины. Тайники обнаружили работники СБУ Луганщины и Донетчины, совместно с Нацполицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям. Тайник в Луганской области находился в лесополосе, в нескольких километрах от линии разграничения. Боевики замаскировали между деревьев и кустов почти 40 килограммов шашек из тротила, запалы для взрывчатки, около тридцати гранат.

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