kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12808.73

ETH/USD

406.95

LTC/USD

54.97

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Ученые бьют тревогу - окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые бьют тревогу - окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом

Ученые обеспокоены, ведь это явление может стать фатальным для планеты

сегодня, 19:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

Море Лаптевых – окраинное море Северного Ледовитого океана – впервые не замерзло к середине осени. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые бьют тревогу - окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом

Фото: twitter.com/InterEnergo

Причина отсутствия покрова льда в море кроется в ненормальном для региона тепле на севере России, а также в атлантических течениях в Арктику, которые попадают значительно севернее и таким образом нарушают расслоение между теплыми глубокими и холодными поверхностными водами. Температура океана в этом районе стала выше среднестатистической на 5 градусов, в результате чего замедляется образование льда.

"Вероятно, к середине 21 века станем свидетелями того, что Арктика не замерзнет зимой", – отметил ученый Закари Лейб из Университета Колорадо.

По словам старшего научного сотрудника Национального центра данных снега и льда США Уолтера Мейера, основная часть старого льда в Арктике тает, остается лишь тонкая корка сезонного. Мейер обеспокоен тем, что количество арктического льда уменьшилось в два раза по сравнению с 1980-ми годами.

Ученые бьют тревогу, ведь чем дольше будет замерзать Арктика, тем быстрее она будет нагреваться. В результате образуется меньший ледяной щит, а значит меньшая белая площадь, которая отражает солнечное тепло в космос.

Ранее "Комментарии" писали о том, что конкурс кандидатов в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ