Ученые бьют тревогу - окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом

Море Лаптевых – окраинное море Северного Ледовитого океана – впервые не замерзло к середине осени. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: twitter.com/InterEnergo

Причина отсутствия покрова льда в море кроется в ненормальном для региона тепле на севере России, а также в атлантических течениях в Арктику, которые попадают значительно севернее и таким образом нарушают расслоение между теплыми глубокими и холодными поверхностными водами. Температура океана в этом районе стала выше среднестатистической на 5 градусов, в результате чего замедляется образование льда.

"Вероятно, к середине 21 века станем свидетелями того, что Арктика не замерзнет зимой", – отметил ученый Закари Лейб из Университета Колорадо.

По словам старшего научного сотрудника Национального центра данных снега и льда США Уолтера Мейера, основная часть старого льда в Арктике тает, остается лишь тонкая корка сезонного. Мейер обеспокоен тем, что количество арктического льда уменьшилось в два раза по сравнению с 1980-ми годами.

Ученые бьют тревогу, ведь чем дольше будет замерзать Арктика, тем быстрее она будет нагреваться. В результате образуется меньший ледяной щит, а значит меньшая белая площадь, которая отражает солнечное тепло в космос.

Ранее "Комментарии" писали о том, что конкурс кандидатов в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек.





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