Ученые бьют тревогу - окраинное море Ледовитого океана впервые не покрылось льдом

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Дмитрий Симоненко
Море Лаптевых – окраинное море Северного Ледовитого океана – впервые не замерзло к середине осени. Об этом сообщает The Guardian.
Фото: twitter.com/InterEnergo
Причина отсутствия покрова льда в море кроется в ненормальном для региона тепле на севере России, а также в атлантических течениях в Арктику, которые попадают значительно севернее и таким образом нарушают расслоение между теплыми глубокими и холодными поверхностными водами. Температура океана в этом районе стала выше среднестатистической на 5 градусов, в результате чего замедляется образование льда.
По словам старшего научного сотрудника Национального центра данных снега и льда США Уолтера Мейера, основная часть старого льда в Арктике тает, остается лишь тонкая корка сезонного. Мейер обеспокоен тем, что количество арктического льда уменьшилось в два раза по сравнению с 1980-ми годами.
Ученые бьют тревогу, ведь чем дольше будет замерзать Арктика, тем быстрее она будет нагреваться. В результате образуется меньший ледяной щит, а значит меньшая белая площадь, которая отражает солнечное тепло в космос.
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