Ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи: для чего их будут применять

Ученые разработали медицинские бинты с клетками человеческой кожи. Такие медицинские средства будут отправлены для космонавтов NASA. Разработчики создали портативный принтер под названием Bioprint FirstAid. Об этом пишет tjournal.

Ученые NASA создали биобинты, фото NASA

Такой биопринтер космонавты будут использовать, когда порезались или получили ожоги. В основе бинта – биочернила с живыми клетками людей. Бинт, который "печатает" биопринтер, мгновенно покрывает рану и останавливает кровотечение, потому что быстро застывает. Чтобы раны быстрее зажили в состав бинта, добавили живые клетки.

В условиях невесомости кровотечение остановить очень тяжело, поэтому учёные изготовили новый вид биобинтов специально для астронавтов. Первый биопринтер космонавты NASA получили еще в декабре для испытания в условиях невесомости. Пока они тестируют бинты без клеток.

"Процесс 3D-биопечати в ручном биопринтере Bioprint First Aid (Bioprint FirstAid) позволяет быстро использовать ранее приготовленные биочернила, содержащие собственные клетки пациента, для формирования пластыря при травме. Процесс печати требует 10 минут", говорится в сообщении на сайте NASA.

Также там отмечается, что в будущем возможно сочетание клеток или специфических для тканей биоматериалов с разными типами клеток и 3D-биопечатью с высоким разрешением. Таким образом, ученые смогут разрабатывать новые методы моделирования тканей и органов. Биопечать живой ткани может являться инструментом для лечения ран в космосе.

"Собственные клетки тела могут быть извлечены из крови и жировой ткани перед началом миссии, и в случае неотложной ситуации можно получить немедленное лечение без какой-либо задержки. В связи с этим персонализированный пластырь для заживления ран в космосе будет иметь большую пользу и важен является важным шагом для дальнейшей персонализированной медицины", — говорится в описании исследования.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые нашли в космосе сразу два наиболее смертоносных объекта во Вселенной.

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