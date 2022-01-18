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Ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи: для чего их будут применять

Биобинты с клетками кожи будут использовать космонавты NASA для лечения открытых ран

сегодня, 16:42
Автор:

Козлова Альбіна
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Ученые разработали медицинские бинты с клетками человеческой кожи. Такие медицинские средства будут отправлены для космонавтов NASA. Разработчики создали портативный принтер под названием Bioprint FirstAid. Об этом пишет tjournal.

Ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи: для чего их будут применять

Ученые NASA создали биобинты, фото NASA

Такой биопринтер космонавты будут использовать, когда порезались или получили ожоги. В основе бинта – биочернила с живыми клетками людей. Бинт, который "печатает" биопринтер, мгновенно покрывает рану и останавливает кровотечение, потому что быстро застывает. Чтобы раны быстрее зажили в состав бинта, добавили живые клетки.

В условиях невесомости кровотечение остановить очень тяжело, поэтому учёные изготовили новый вид биобинтов специально для астронавтов. Первый биопринтер космонавты NASA получили еще в декабре для испытания в условиях невесомости. Пока они тестируют бинты без клеток.

"Процесс 3D-биопечати в ручном биопринтере Bioprint First Aid (Bioprint FirstAid) позволяет быстро использовать ранее приготовленные биочернила, содержащие собственные клетки пациента, для формирования пластыря при травме. Процесс печати требует 10 минут", говорится в сообщении на сайте NASA.

Также там отмечается, что в будущем возможно сочетание клеток или специфических для тканей биоматериалов с разными типами клеток и 3D-биопечатью с высоким разрешением. Таким образом, ученые смогут разрабатывать новые методы моделирования тканей и органов. Биопечать живой ткани может являться инструментом для лечения ран в космосе.

"Собственные клетки тела могут быть извлечены из крови и жировой ткани перед началом миссии, и в случае неотложной ситуации можно получить немедленное лечение без какой-либо задержки. В связи с этим персонализированный пластырь для заживления ран в космосе будет иметь большую пользу и важен является важным шагом для дальнейшей персонализированной медицины", — говорится в описании исследования.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые нашли в космосе сразу два наиболее смертоносных объекта во Вселенной.  

Ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи: для чего их будут применять - фото 2
Ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи: для чего их будут применять - фото 3


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Источник: https://tjournal.ru/science/514915-uchenye-iz-nasa-izobreli-bioprinter-pechatayushchiy-medicinskie-binty-iz-kletok-kozhi-astronavtov-na-mks?fbclid=IwAR0E8rAvOyEAf7y9bxdkJjMINnQckTuNgYSIatly3z0-VmdDW77fFiBUF_o
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