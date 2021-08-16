Ученые в Арктике нашли бактерии, способные перерабатывать нефть

Исследователи из Университета Калгари нашли несколько видов бактерий, которые могут очищать воду от дизельной и сырой нефти. Ученые поняли это путем секвенирования генов бактерий, которые обнаружили в воде вблизи полуострова Лабрадор. Среди бактерий, которые могу перерабатывать нефть является рода Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania. Об этом сказано в Applied and Environmental Microbiology

Арктика, фото с открытых источников

Разливы нефти в субарктической морской среде у побережья Лабрадора возле Канады становятся все более вероятными из-за потенциальной добычи нефти и увеличения судоходства в этом регионе. Чтобы понять реакцию микробиома и то, как биостимуляция питательными веществами способствует биоразложению разливов нефти в этих холодных морских условиях, микрокосмы морских отложений, дополненные дизельным топливом или сырой нефтью, были инкубированы при температуре на месте (4 °C) в течение нескольких недель.

Секвенирование генов 16S рРНК после моделирования разлива выявило снижение микробного разнообразия и обогащение предполагаемых углеводородокластических бактерий, которые различались в зависимости от нефтепродуктов. Метагеномное секвенирование показало, что Paraperlucidibaca и Cycloclasticus обладают ранее неизвестными способностями к биодеградации алканов.

Ученые "подкармливали" эти микроорганизмы соединениями азота и фосфора, после чего скорость разложения дизельного топлива и сырой нефти в воде быстро росло. Однако, если концентрация нефти в воде приближалась к 1%, то эффективность ее переработки бактериями резко падала.

Исследователи пока не могут рекомендовать эти бактерии для очистки воды, но при условии успешности дальнейших исследований, в будущем эти микроорганизмы можно будет "высевать" в загрязненных топливом от кораблей водоемах.



Увеличение объемов транспортировки дизельного топлива и сырой нефти в Лабрадорском море будет представлять значительную угрозу для отдаленной бентосной среды и береговой линии, где прибрежные сообщества и дикие животные особенно уязвимы для загрязнителей, загрязняющих разливы нефти. Несмотря на то, что морская микробиология не была включена в экологические оценки в Лабрадорском море, существует растущий спрос на оценки микробного биоразнообразия, учитывая явное воздействие изменения климата в этом регионе.

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