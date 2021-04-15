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Уникальные драгоценности XII века представили на выставке в Болгарии

Все найденные в ходе этой серии раскопок погребения — христианские

сегодня, 23:07
Автор:

Ольга Чародий

В Болгарии открылась выставка коллекции украшений, обнаруженных в конце 2020 года при проведении изыскательских работ в средневековом некрополе. Об этом пишет Archaeology in Bulgaria.

Уникальные драгоценности XII века представили на выставке в Болгарии

Уникальные драгоценности (фото из открытых источников)

Найденный некрополь находился рядом со средневековым поселением, которое существовало здесь со времен неолита. Всего археологи вскрыли несколько культурных слоев, относящихся к каменному, медному, бронзовому и железному векам, также были найдены артефакты периода владычества древних фракийцев. В период, к которому относятся найденные драгоценности, эта местность находилась под властью Византии.

Все найденные в ходе этой серии раскопок погребения — христианские. В одном из них и были найдены украшения. Ученые обнаружили среди драгоценностей браслеты из стекла и бронзы, подвески из серебра, ожерелья из стекла и множество других украшений, которые в Средние века считались очень дорогими.

Сейчас все находки тщательно исследованы, описаны и переданы в ведении фондов Национального музея Болгарии.

 Напомним, популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head. Отмечается, что ожерелья, кольца и серьги украшены головой льва. Они созданы из белого и желтого золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней: изумрудов и аквамарина. Изображения льва — это символ приверженности Gucci к защите окружающей среды. Ранее модный дом запустил Instagram, где освещает свои усилия по достижению устойчивости, а также представил первую коллекцию экологичной линейки. В феврале 2020 года Gucci начали сотрудничество с фондом The Lion's Share: он занимается защитой редких видов животных от вымирания, в том числе львов.



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Источник: http://archaeologyinbulgaria.com/2021/04/11/wooden-coffin-burials-glass-jewels-discovered-in-vast-medieval-necropolis-near-bulgarias-radnevo
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