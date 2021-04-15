Уникальные драгоценности XII века представили на выставке в Болгарии

В Болгарии открылась выставка коллекции украшений, обнаруженных в конце 2020 года при проведении изыскательских работ в средневековом некрополе. Об этом пишет Archaeology in Bulgaria.

Уникальные драгоценности (фото из открытых источников)

Найденный некрополь находился рядом со средневековым поселением, которое существовало здесь со времен неолита. Всего археологи вскрыли несколько культурных слоев, относящихся к каменному, медному, бронзовому и железному векам, также были найдены артефакты периода владычества древних фракийцев. В период, к которому относятся найденные драгоценности, эта местность находилась под властью Византии.

Все найденные в ходе этой серии раскопок погребения — христианские. В одном из них и были найдены украшения. Ученые обнаружили среди драгоценностей браслеты из стекла и бронзы, подвески из серебра, ожерелья из стекла и множество других украшений, которые в Средние века считались очень дорогими.

Сейчас все находки тщательно исследованы, описаны и переданы в ведении фондов Национального музея Болгарии.

Напомним, популярный итальянский дом моды Gucci создал отдельную коллекцию высокого ювелирного искусства под названием Lion Head. Отмечается, что ожерелья, кольца и серьги украшены головой льва. Они созданы из белого и желтого золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней: изумрудов и аквамарина. Изображения льва — это символ приверженности Gucci к защите окружающей среды. Ранее модный дом запустил Instagram, где освещает свои усилия по достижению устойчивости, а также представил первую коллекцию экологичной линейки. В феврале 2020 года Gucci начали сотрудничество с фондом The Lion's Share: он занимается защитой редких видов животных от вымирания, в том числе львов.

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