В Армении хотели убить премьер-министра Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сегодня же днём был задержан экс-глава совета Нацбезопасности страны Артур Ванецян. Его адвокат заявляла, что Ванецяна обвиняют в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.





Как ранее сообщали "Комментарии", Пашинян не смог объяснить, почему Армения подписала меморандум о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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