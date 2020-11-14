В Армении хотели убить премьер-министра Пашиняна

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Владимир Лавский
Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сегодня же днём был задержан экс-глава совета Нацбезопасности страны Артур Ванецян. Его адвокат заявляла, что Ванецяна обвиняют в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.
Как ранее сообщали "Комментарии", Пашинян не смог объяснить, почему Армения подписала меморандум о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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