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В Армении хотели убить премьер-министра Пашиняна

Спецслужбы сорвали покушение на жизнь Пашиняна

сегодня, 20:35
Автор:

Владимир Лавский

Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства  премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Армении хотели убить премьер-министра Пашиняна

Сегодня же днём был задержан экс-глава совета Нацбезопасности страны Артур Ванецян. Его адвокат заявляла, что Ванецяна обвиняют в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.


Как ранее сообщали "Комментарии", Пашинян не смог объяснить, почему Армения подписала меморандум о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 


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Источник: https://t.me/breakingmash/21801
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