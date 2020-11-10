Премьер-министр Армении не смог объяснить, почему был прекращен конфликт в Карабахе. На это есть причина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал называть причины принятого им решения по Карабаху, мотивируя это тем, что процесс прекращения военных действий продолжается и его заявление может многим навредить. Слова политика приводит Sputnik Армения.

По его словам, решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц.

"Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Все, кто сейчас громит, наносит удар в спину солдатам в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции Шоша. Есть и такие люди, чьи намерения справедливы и искренни. Это родные погибших солдат, и я преклоняюсь перед ними", — сказал Пашинян, напомнив, что и его супруга Анна Акопян и сын — Ашот — сейчас находятся на передовой.

Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху.

"Мы приняли это решение с учетом военного положения не только сегодняшнего, но и его возможного продолжения. Я прошу всех граждан не поддаваться влиянию групп погромщиков. Мы должны понять, что наша доблестная армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана ", — сказал Пашинян, добавив, что все зачинщики беспорядков будут привлечены к ответственности.

Как ранее сообщали "Комментарии", демонстранты на улицах Еревана остановили автомобиль спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили политика.

Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала. В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы.

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