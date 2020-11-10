Премьер-министр Армении не смог объяснить, почему был прекращен конфликт в Карабахе. На это есть причина

Язык
BTC/USD
15411.46
ETH/USD
447.50
LTC/USD
59.44
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал называть причины принятого им решения по Карабаху, мотивируя это тем, что процесс прекращения военных действий продолжается и его заявление может многим навредить. Слова политика приводит Sputnik Армения.
По его словам, решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц.
Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху.
Как ранее сообщали "Комментарии", демонстранты на улицах Еревана остановили автомобиль спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили политика.
Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала. В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости