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В Армении парламентарии подрались дважды за день

Еще одна драка в парламенте произошла накануне

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

В Национальном собрании Армении парламентарии подрались дважды в день. На лидера оппозиционной партии, критиковал действия правительства, напали его противники. Видео драки опубликовал американский телеканал CBS News.

В Армении парламентарии подрались дважды за день

Армения - фото из открытых источников

Драка произошла между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционных сил "Армения" и "Честь имею". Все произошло во время выступления парламентария от "Армении" Ваге Акопяна.

Только началась драка, спикер парламента Ален Симонян призвал прекратить трансляцию заседания в прямом эфире. Еще одна драка в парламенте произошла накануне, 24 августа. Тогда выступал представитель провластной фракции Айк Саркисян. Он назвал предателями вех министров обороны, при которых право на то, чтобы не служить в армии, можно было купить. После такого заявления у него полетела бутылка с водой. Ее бросил лидер фракции "Армения" Сейран Оганян, ранее возглавлявший Минобороны. После этого началась драка, и спикер попросил выключить трансляцию.

Напомним, 16 июля в парламенте снова подрались нардепы. На этот раз депутат от "Батькивщины" Вадим Иванченко и его коллега, парламентарий от "Слуги народа" Николай Сольский выясняли отношения с кулаками. Журналисты в Раде заметили, что конфликт начал Вадим Ивченко, который первым ударил Николая Сольского. Другие парламентарии быстро растащили своих коллег. Сейчас пока неизвестно, почему депутаты подрались в стенах Рады. Однако журналисты подсчитали, что это уже третья драка в этом созыве. Известно, что Вадим Ивченко уже опытный парламентарий, ведь он народный депутат нескольких созывов от ВО "Батькивщина".



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Источник: https://twitter.com/cbsnews/status/1430621057237635075?s=21
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