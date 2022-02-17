В Атлантическом океане загорелось судно, перевозившее автомобили: что известно

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Посреди Атлантического океана загорелось грузовое судно "Felicity Ace", следовавшее по курсу из немецкого порта Эмдена в порт Дэвисвилл в США. Об этом пишет Daily Mail.
На помощь экипажу 200-метрового судна, двигавшегося под флагом Панамы, пришли корабли ВМС Португалии. Известно, что удалось спасти 22 члена экипажа "Felicity Ace". На корабле разгорелся пожар в трюме. Причины возгорания неизвестны.
По информации ВМС Португалии, к подающему сигналы бедствию кораблю направили патрульный катер, также помогли экипажу четыре торговых судна. К спасательной операции привлекли и португальскую авиацию. Инцидент произошел возле азорского острова Фаял. Экипаж покинул корабль и сел в спасательные шлюпки.
Корабль перевозил легковые автомобили марок Volkswagen, Lamborghini, Audi, Porsche, всего судно может перевезти до 4000 транспортных средств. Ожидалось, что оно прибудет в Дэвисвилл 23 февраля.
В среду, 16 февраля, Porsche обнародовала заявление по поводу инцидента.
Volkswagen также обнародовал заявление.
Как сообщал портал "Комментарии", у берегов Канады затонуло судно. Удалось спасли только троих членов экипажа из 24. В среду, 16 февраля, продолжались поиски пропавших без вести.
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