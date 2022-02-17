В Атлантическом океане загорелось судно, перевозившее автомобили: что известно

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Посреди Атлантического океана загорелось грузовое судно "Felicity Ace", следовавшее по курсу из немецкого порта Эмдена в порт Дэвисвилл в США. Об этом пишет Daily Mail.

На помощь экипажу 200-метрового судна, двигавшегося под флагом Панамы, пришли корабли ВМС Португалии. Известно, что удалось спасти 22 члена экипажа "Felicity Ace". На корабле разгорелся пожар в трюме. Причины возгорания неизвестны.



По информации ВМС Португалии, к подающему сигналы бедствию кораблю направили патрульный катер, также помогли экипажу четыре торговых судна. К спасательной операции привлекли и португальскую авиацию. Инцидент произошел возле азорского острова Фаял. Экипаж покинул корабль и сел в спасательные шлюпки.

Корабль перевозил легковые автомобили марок Volkswagen, Lamborghini, Audi, Porsche, всего судно может перевезти до 4000 транспортных средств. Ожидалось, что оно прибудет в Дэвисвилл 23 февраля.

В среду, 16 февраля, Porsche обнародовала заявление по поводу инцидента.

"Наши непосредственные мысли об экипаже торгового судна "Фелисити Эйс", все они, как мы понимаем, в безопасности и здоровы, поскольку их спас португальский флот после сообщений о пожаре на борту. Мы считаем, что среди грузов на борту корабля есть несколько автомобилей. Пока нет никакой дополнительной информации о конкретных поврежденных автомобилях. Мы находимся в тесном контакте с транспортной компанией и впоследствии поделимся дополнительной информацией", — говорится в заявлении.

Volkswagen также обнародовал заявление.

"Нам известно об инциденте с грузовым судном, которое перевозило автомобили Volkswagen Group через Атлантику. На данный момент нам не известно о каких-либо повреждениях. Мы работаем с местными властями и судоходной компанией, чтобы выяснить причину инцидента", — сказали представители компании.

Как сообщал портал "Комментарии", у берегов Канады затонуло судно. Удалось спасли только троих членов экипажа из 24. В среду, 16 февраля, продолжались поиски пропавших без вести.

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