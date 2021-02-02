В Австрии четверо туристов стали жертвами лавин

В минувшие выходные четыре человека погибли, став жертвами стихии в Австрии.

Снег (фото из открытых источников)

Жертвами лавин стала пара - 37-летняя женщина и 38-летий мужчина. Их тела были найдены под снегом накануне

Также горы унесли жизнь подростка - 16-летнего туриста из Германии, который катался на горных лыжах. Сообщается, что его засыпало лавиной на высоте 2600 м. Лыжник не имел трекера для передачи местоположения, что сильно усложнило поиски.

Кроме этого, около горнолыжной станции Axamer Lizum погиб 48-летний турист из Австрии, который проигнорировал сообщение сотрудников базы об опасности схода лавин.

Еще четырех человек, которые оказались в плену лавин, спасателям удалось спасти. Власти страны обратились к туристам с просьбой учитывать предупреждение инспекторов трасс и не подниматься в горы при ухудшении погоды.

Напомним, 27 и 28 января на территории Одесской и нескольких ближайших областей не прекращаются сильные снегопады. Зимняя непогода, к которой теплолюбивые одесситы не слишком привычны, во многом притормозила привычный бег жизни во многих населенных пунктах. О последствиях все еще бушующей снежной стихии сообщают в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также ряд местных СМИ.

По данным интернет-издания "Думкая.НЕТ", на территории Одессы за два дня рухнуло более 500 деревьев, в том числе и весьма массивных. Обрывы веток и, как следствие, линий электропередач также фиксируются по всему городу.

Несколько микрорайонов были некоторое время обесточены. Также на улице Ицхака Рабина была повреждена теплотрасса — из-за падения внушительного тополя. На данный момент коммунальщики справились с её ремонтом.

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