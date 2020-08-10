В Беларуси вновь начались акции протеста

Жители Беларуси, недовольные результатами выборов президента, второй день кряду вышли на акции протеста.

Как передает портал TUT.by, в Минске на улице Кальварийской протестующие загородили дорогу.





Затем тремя залпами взорвалась первая светошумовая граната. Милиция по всему городу останавливает водителей, которые в движении продолжают сигналить и привлекать к себе внимание. По данным источника, во время столкновений с милицией ранение получила журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская. На данный момент люди прячутся от силовиком торговом центре "Корона".

В другой части города в районе Грушевки на кадрах видно, как десятки людей убегают от милиции. Сейчас по всему городу слышны выстрелы.









Как ранее сообщали "Комментарии", Центральная избирательная комиссия Беларуси предоставила обновленные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко.

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