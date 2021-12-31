В ближайшее десятилетие на планете может произойти самое массовое вымирание животных

К 2030-м годам на планете может произойти самое массовое вымирание животных с периода, когда на Земле царили большие рептилии — динозавры. Об этом говорят исследователи Всемирного фонда дикой природы, пишет The Insider.

В дикой природе может уменьшиться количество животных, фото из открытых источников

В ближайшие годы с лица земли могут исчезнуть почти миллион видов диких животных. Среди них: африканские слоны, белые медведи, некоторые виды акул, лягушки, определенные виды пресноводных рыб. В Красной книге Международного союза охраны природы вписано 142 500 видов животных.

Под угрозой вымирания более 40 тысяч видов. По данным ученых, это самое большое количество оказавшихся под угрозой вымирания животных, с 1964 года. Ученые говорят, что популяция африканского лесного слона уменьшилась на 86% за последние 30 лет.

К 2035 году в Арктике могут вымереть популяции белых медведей из-за того, что ледники очень быстро тают, а средняя температура на планете выросла больше, чем прогнозировали.

Акулы и скаты могут исчезнуть из-за чрезмерного лова рыбы и загрязнения вод Мирового океана. Среди положительных новостей – ученым и экологам удалось увеличить популяцию индийских носорогов в Непале. Число этих животных, находящихся на грани вымирания, выросло на 16% в течение шести лет. Есть определенные успехи в восстановлении количества особей птицы вида бородач, живущей в Альпах.

Как сообщал портал "Комментарии", на основе данных Международного союза охраны природы ученые выяснили, что как минимум 515 видов животных находятся на грани исчезновения — менее тысячи особей каждого вида. Ученые утверждают, что региональные экологические системы столкнулись с коллапсом.

Также мы писали, что ученые восстановили вид рыб, вымерших много лет назад. Популяцию более чем в 1500 особей выпустили в водоемы дикой природы. Известно, что вид мелких пресноводных рыб был объявлен вымершим еще в 2003 году. Работа экологов доказывает, что сохранение пресноводных экосистем и видов животных возможно.

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