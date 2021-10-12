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В Болгарии арестовали россиянина, который похитил документы оружейного завода

В ходе расследования было установлено, что 24-летний гражданин Литвы, 59-летний гражданин Болгарии и 60-летний гражданин России работали на заводе по трудовому договору

сегодня, 07:00
Автор:

Ольга Чародий

Районный суд города Стара Загора постановил взять под стражу трех иностранцев, обвиняемых в отборе образцов и похищении документов по оружейного завода "Арсенал". Об этом пишет болгарское издание Novinite. Одним из задержанных является россиянин Сергей Зоненко, известный ученый в области кумулятивных боеприпасов. До своего ареста доктор Зоненко руководил отделом кумулятивных боеприпасов на "Арсенале".

В Болгарии арестовали россиянина, который похитил документы оружейного завода

Болгария - фото из открытых источников


Спецоперацию провели после того, как 3 октября стало известно об исчезновении некоторой продукции на заводе и связанных с ними документов — информации, чрезвычайно важной для компании, и которая представляет интерес для болгарских или иностранных конкурентов. В ходе расследования было установлено, что 24-летний гражданин Литвы, 59-летний гражданин Болгарии и 60-летний гражданин России работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.


Напомним, в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти по запросу Украины, сообщает посольство РФ в Чехии.  Официальная причина пока не известна. Однако в местной полиции заявляют, что чешские правоохранители действовали на основании "международного ордера, выданного Украиной". "Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи", — рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин. МИД Украины пока не комментирует данное происшествие, однако пообещали сделать это позже. 





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Источник: https://www.novinite.com/articles/211776/Foreigners+with+Positions+in+Bulgaria%E2%80%99s+%E2%80%9CArsenal%E2%80%9D+Weapons+Factory+Left+in+Custody
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