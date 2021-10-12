В Болгарии арестовали россиянина, который похитил документы оружейного завода

Районный суд города Стара Загора постановил взять под стражу трех иностранцев, обвиняемых в отборе образцов и похищении документов по оружейного завода "Арсенал". Об этом пишет болгарское издание Novinite. Одним из задержанных является россиянин Сергей Зоненко, известный ученый в области кумулятивных боеприпасов. До своего ареста доктор Зоненко руководил отделом кумулятивных боеприпасов на "Арсенале".

Болгария - фото из открытых источников





Спецоперацию провели после того, как 3 октября стало известно об исчезновении некоторой продукции на заводе и связанных с ними документов — информации, чрезвычайно важной для компании, и которая представляет интерес для болгарских или иностранных конкурентов. В ходе расследования было установлено, что 24-летний гражданин Литвы, 59-летний гражданин Болгарии и 60-летний гражданин России работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Оружейный завод "Арсенал" является крупным производителем и экспортером огнестрельного оружия и боеприпасов. На заводе, в частности, производятся различные виды стрелкового оружия, гранатометы, артиллерийские и зенитные орудия.





Напомним, в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти по запросу Украины, сообщает посольство РФ в Чехии. Официальная причина пока не известна. Однако в местной полиции заявляют, что чешские правоохранители действовали на основании "международного ордера, выданного Украиной". "Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи", — рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин. МИД Украины пока не комментирует данное происшествие, однако пообещали сделать это позже.

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