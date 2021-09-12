В аэропорту Праги задержан россиянин по запросу Украины

В аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти по запросу Украины, сообщает посольство РФ в Чехии.

Посольство РФ в Чехии, фото из открытых источников

Официальная причина пока не известна. Однако, в местной полиции заявляют, что чешские правохранители действовали на основании "международного ордера, выданного Украиной".

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи", — рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.

МИД Украины пока не комментирует данное происшествие, однако пообещали сделать это позже.

По данным сайта Миротворец, Александр Франчетти в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование "Оборона Севастополя". А за несколько дней до аннексии Крыма создал группировку "Северный ветер", которая состояла из 11 человек. Формирование отвечало за охрану электропередач и газопровода. Еще одним заданием Франчетти было выяление "экстремистских групп". Также шруппировка "Северный ветер" сотрудничала с ВМС России.

Чешские СМИ пишут, что Франчетти работает фитнес-тренером в Чехии и ведет свою предпринимательскую деятельность. Живет в стране с 2000 года. Имеет право на постоянное проживание там.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что Чехия ослабила ограничения для посещения украинцам. С 25 августа въезд в Чехию разрешено отдельным группам граждан Украины при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. При этом признаются прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

Для подтверждения прохождения этой процедуры следует получить в приложении "Действие" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца. При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированную лицо, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).





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