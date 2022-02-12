logo

BTC/USD

42175.66

ETH/USD

2903.59

LTC/USD

124.53

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир В Booking.com уволили несколько тысяч работников: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Booking.com уволили несколько тысяч работников: какая причина

Компания Booking.com уволила работников службы поддержки

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Руководитель голландской компании Booking.com сообщил об увольнении работников через технические средства связи. Один из уволенных рассказал для СМИ, что происходит в комиссии. Об этом пишет VC.

В Booking.com уволили несколько тысяч работников: какая причина

Фото иллюстративное / istockphoto

Известно, что были уволены почти все штатные сотрудники службы поддержки, которых насчитывалось около 2700. Гендиректор прислал им видеообращение и рассказал, что в связи с реорганизацией работникам предлагают перейти работать в Majorel. Эта фирма будет теперь заниматься поддержкой клиентов Booking.com со второго квартала 2022 года.

Чтобы понять масштабы увольнения, следует уточнить, что компания заключила соглашение с Majorel для передачи ей 12 из 14 отделов по обслуживанию клиентов Booking.com в Европе, странах Америки, Азии, государствах Тихоокеанского региона. Уволенным работникам из служб поддержки предлагают заключить контракт на полгода с новой фирмой по аутсорсингу Majorel.

Как сообщал портал "Комментарии", в мире призвали бойкотировать мороженое Ben&Jerry's. Из-за сообщений на странице компании Ben&Jerry's в социальной сети с критикой действий США по ситуации в Восточной Европе эксперты и чиновники призвали потребителей бойкотировать производителя мороженого.

Также мы писали, что компании из Украины хотят строить железную дорогу в Афганистане. Чиновники, представляющие министерство общественных работ республики Афганистан, провели несколько деловых встреч с представителями технической группы нескольких украинских компаний.

Украина объявила список компаний, в которые не рекомендуется вкладывать средства. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных еще десять проектов. В эти инвестпроекты государство не советует инвестировать деньги ни в коем случае, поскольку сочтет их ненадежными.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vc.ru/hr/363948-glava-booking-com-odnim-video-uvolil-pochti-vseh-shtatnyh-sotrudnikov-sluzhby-podderzhki
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!