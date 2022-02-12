В Booking.com уволили несколько тысяч работников: какая причина

Руководитель голландской компании Booking.com сообщил об увольнении работников через технические средства связи. Один из уволенных рассказал для СМИ, что происходит в комиссии. Об этом пишет VC.

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Известно, что были уволены почти все штатные сотрудники службы поддержки, которых насчитывалось около 2700. Гендиректор прислал им видеообращение и рассказал, что в связи с реорганизацией работникам предлагают перейти работать в Majorel. Эта фирма будет теперь заниматься поддержкой клиентов Booking.com со второго квартала 2022 года.

Чтобы понять масштабы увольнения, следует уточнить, что компания заключила соглашение с Majorel для передачи ей 12 из 14 отделов по обслуживанию клиентов Booking.com в Европе, странах Америки, Азии, государствах Тихоокеанского региона. Уволенным работникам из служб поддержки предлагают заключить контракт на полгода с новой фирмой по аутсорсингу Majorel.



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