В центре Тель-Авива произошел теракт: что известно

В центральном районе израильского города Тель-Авив сегодня вечером имела место стрельба. Мирные горожане подверглись атаке террористов на улице Дизенгоф, где размещено немало баров и ресторанов. Об этом информирует Haaretz .

Тель-Авив (фото из открытых источников)

Именно в центре города незнакомец, имевший при себе оружие, открыл беспорядочный огонь, несмотря на прохожих. Инцидент со стрельбой произошел в нескольких местах шумной улицы Дизенгоф в Тель-Авиве.

Представители службы скорой помощи сообщили о 6 раненых, которые находятся в больницах. Двое из пострадавших – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.

Полицейские проводят спецоперацию, разыскивая террориста. Жителей близлежащих районов просят не выходить из домов. Глава израильского правительства Нафтали Беннет уже приехал в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль присоединится к международным санкциям против России. В правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на Твиттер главы МИД Израиля Яир Лапид. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России". Также дипломат отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение нашего сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией. Страна заявила, что осуждает агрессию против Украины и продолжает всячески поддерживать наше государство. Кроме того, Израиль готов помогать Украине для того, чтобы остановить войну.

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