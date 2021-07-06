logo
Русский Українська

BTC/USD

34384.59

ETH/USD

2326.99

LTC/USD

138.98

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате происшествия ранено четыре человека

сегодня, 15:46
Автор:

Денис Подставной

В Чехии на заводе, который производит биотопливо произошел взрыв. Об этом сообщает издание idnes.cz. 

В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО)

Взрыв на заводе в Чехии. Фото: iDNES

Как стало известно, на заводе Preol, что находится в городе Ловосице прогремел взрыв. В результате происшествия пострадало несколько человек. Взрыв произошел в производственном помещении предприятия. 

В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

На место происшествия прибыли пожарные, которые в течение нескольких часов производили охлаждение данного помещения. Охлаждение было произведено дистанционно без присутствия людей, благодаря специальной технике. 

Как сообщают представители полиции, от взрыва пострадали четверо человек. Трое из них получили ранения средней тяжести, а один — тяжелые. Последний был доставлен в противоожеговый центр по воздуху. 

Из-за аварии было остановлено движение на железнодорожном участке, который находится поблизости. Пассажиров электричек на данный момент обслуживают автобусы. 

В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Каспийском море запечатлели столб пламени похожий на взрыв. Очевидцы, которые находились в этот момент на пляже смогли запечатлеть пламя. Они отметили, что почувствовали мощную ударную волну. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что на Дальнем Востоке пропал российский самолет АН-26, на борту которого находилось 28 человек. Известно, что из этого числа 22 являлись пассажирами, а 6 — членами экипажа. На данный момент ведется поисковая миссия и расследование. Предполагается, что воздушное судно могло потерпеть крушение над водой. Связь с экипажем была потеряна за десять километров до посадки самолета в местном аэропорту. Подробнее об этом читайте в нашей статье


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vybuch-zraneni-lovosice-preol-hasici.A210706_070316_usti-zpravy_knn
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ