В Чехии прогремел взрыв на заводе: есть пострадавшие (ФОТО)

В Чехии на заводе, который производит биотопливо произошел взрыв. Об этом сообщает издание idnes.cz.

Взрыв на заводе в Чехии. Фото: iDNES

Как стало известно, на заводе Preol, что находится в городе Ловосице прогремел взрыв. В результате происшествия пострадало несколько человек. Взрыв произошел в производственном помещении предприятия.





На место происшествия прибыли пожарные, которые в течение нескольких часов производили охлаждение данного помещения. Охлаждение было произведено дистанционно без присутствия людей, благодаря специальной технике.

Как сообщают представители полиции, от взрыва пострадали четверо человек. Трое из них получили ранения средней тяжести, а один — тяжелые. Последний был доставлен в противоожеговый центр по воздуху.

Из-за аварии было остановлено движение на железнодорожном участке, который находится поблизости. Пассажиров электричек на данный момент обслуживают автобусы.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Каспийском море запечатлели столб пламени похожий на взрыв. Очевидцы, которые находились в этот момент на пляже смогли запечатлеть пламя. Они отметили, что почувствовали мощную ударную волну. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что на Дальнем Востоке пропал российский самолет АН-26, на борту которого находилось 28 человек. Известно, что из этого числа 22 являлись пассажирами, а 6 — членами экипажа. На данный момент ведется поисковая миссия и расследование. Предполагается, что воздушное судно могло потерпеть крушение над водой. Связь с экипажем была потеряна за десять километров до посадки самолета в местном аэропорту. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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