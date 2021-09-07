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В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет

Ранее в Чили позволили прививать детей старше 12 лет вакциной Pfizer

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий

Регулятор Чили одобрил использование вакцины против COVID-19 CoronaVac  для детей от 6 лет. Об этом сообщает Reuters

В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет

Дети (фото из открытых источников)

 Пять экспертов из оценочной комиссии, созванной Институтом общественного здравоохранения, проголосовали за применение вакцины для детей старше 6 лет, двое проголосовали за ее применение только для детей старше 12 лет, а один — против ее применения для детей.Ранее в Чили позволили прививать детей старше 12 лет вакциной Pfizer.

Отмечается, что CoronaVac сформировал основу кампании вакцинации Чили — пока в стране полностью вакцинировано более 13 млн с 19 млн жителей. CoronaVac также разрешен на применение в экстренных случаях у детей в Индонезии и Китае.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой  болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. Поэтому  о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии. В Минздраве рекомендуют делать прививку за три месяца после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.






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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/chilean-health-regulator-approves-coronavac-use-among-children-over-age-6-2021-09-06/
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