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В Дубае полиция изъяла 500 кг кокаина

В ходе операции под кодовым названием "Скорпион" полиция Дубая сорвала попытку контрабанды в страну 500 килограммов чистого кокаина

сегодня, 05:05
Автор:

Ольга Чародий

Полиция Дубая сорвала контрабанду на территорию Объединенных Арабских Эмиратов 500 килограммов чистого кокаина. Об этом сообщает официальное информационное агентство ОАЭ Emirates News Agency. В ходе операции под кодовым названием "Скорпион" полиция Дубая сорвала попытку контрабанды в страну 500 килограммов чистого кокаина. Общая стоимость наркотиков составляет 136 миллионов долларов.

В Дубае полиция изъяла 500 кг кокаина

Наркотики - фото из открытых источников


Эта операция по изъятию наркотиков стала одной из крупнейших в регионе. В результате были арестованы члена банды с Ближнего Востока, который действовал внутри страны в качестве посредника для международного наркосиндиката. Правоохранительные органы поставили его на круглосуточный надзор задолго до налета на место, где его задержали. Подозреваемый, имеющий судимость в своей стране, признался в совершении преступления и был направлен в прокуратуру.


Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" были задержаны участники наркогруппировки, которые поставляли запрещенные вещества на территорию Украины. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы. Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое мужчин, один из которых пытался провезти килограмм кокаина в желудочно-кишечном тракте. Второй задержанный прятал наркотики в личных вещах. Отмечается, что оба задержанных оказались иностранцами, однако гражданами какой именно страны они являются, в Госпогранслужбе не сообщили.  В отношении наркокурьеров открыли уголовное производство по ст. 305 УКУ (контрабанда наркотических средств). Нарушители могут попасть за решетку на срок от 3 до 8 лет. К слову, правоохранители уже объявили мужчинам о подозрении в совершении преступления. 






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Источник: https://www.wam.ae/en/details/1395302979076
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