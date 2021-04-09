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В Египте дешевеет недвижимость: за сколько можно купить квартиру

Цены на недвижимость в Египте упали, однако доходность от сдачи апартаментов в аренду, по-прежнему высокая

сегодня, 15:00
Автор:

Кириєнко Анна

В Египте упали цены на недвижимость. Рынок жилья Египта остается подавленным. Об этом сообщило специализированное издание Global Property Guide.

В Египте дешевеет недвижимость: за сколько можно купить квартиру

В Египте дешевеют квартиры: цена недвижимости. Фото: tripwheelchair.com

Отмечается, что за прошлый год цены на здания упали на 14,38 процента. Это абсолютный антирекорд. Для сравнения, в 2019 году цены снизились на 2,28 процента.

Чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию и поддержать сектор, президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси снял некоторые ограничения на владение иностранцами собственностью.

Так, квартира в столице Египта сейчас будет стоить около 831 доллара за квадратный метр. Достойное жилье площадью 120 квадратных метров можно купить за 124 650 долларов. Однако доходность от жилья в Египте не изменилась. Такое жилье можно сдавать за 977 долларов в месяц.

На ситуацию с недвижимостью в стране повлияла пандемия. Однако Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году египетская экономика вырастет на 2,8 процента. А в 2022 поднимется на 5 процентов.

Несмотря на сложную ситуацию, Египет уже показывает положительные результаты. ВВП страны вырос на 3,5 процента за 2020 год. А за последние пять лет экономика выросла примерно на 4,8 процента. Положительные сдвиги происходят благодаря экономическим реформам в стране.

Напомним, что в Украине, в частности в Киеве, цены на недвижимость наоборот растут. За сколько сейчас можно будет приобрести квартиру в разных районах столицы, узнавайте в наших материалах.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как выгодно приобрести квартиру и правильно вложить деньги. Мнение и позицию риелтора с опытом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.globalpropertyguide.com/news-egypts-housing-market-continues-to-struggle-4246
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