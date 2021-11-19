В Египте сообщили о нашествии скорпионов

Люди Египта спасаются от скорпионов. Членистоногие атакуют дома египтян из-за сильных дождей. Жители Асуана сообщают о том, что их дома атакуют скорпионы, пишет people. Вторжение началось на фоне сильных дождей, поразивших регион. Прячась от воды, членистоногие отправились в человеческие дома. Более 500 человек обратились к медикам из-за укусов скорпионов. Сначала сообщалось также о трех погибших, однако Министерство здравоохранения Египта опровергло эту информацию.

Скорпион - фото из открытых источников

К симптомам укуса скорпиона относятся осложненное дыхание, мышечные спазмы и необычные движения головы. В медицинские центры Асуана и близлежащие деревни уже направлены дополнительные дозы антидота. Власти призывают местных жителей оставаться дома и стараться не подходить к деревьям.

Напомним, в Шымкенте (административном центре Южно-Казахстанской области) значительно возросло количество пострадавших от укусов скорпионов. Как стало известно, точное количество пострадавших от яда этого членистоногого в отделе не привели, но отметили, что с 1 июня к медикам по поводу укусов насекомых обратились более 380 человек, и что большинство из них пострадали именно от укусов скорпионов. "Было и 30 укушенных за день, и 33", — добавил собеседник. Как пишет издание, похожее нашествие скорпионов наблюдалось в Шымкенте два года назад. В начале июля 2011-го врачи ежедневно регистрировали от пяти до 20 человек, которых покусали членистоногие. Сообщалось, что скорпионы активизировались тогда из-за сильной жары. Что стало причиной нынешнего нашествия, пока неизвестно. Отметим, на юге Казахстана распространен желтый и кавказский скорпион. Их укусы вызывают жгучую боль и представляют серьезную опасность для аллергиков.

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