В Facebook будут бороться с незаконной продажей участков лесов Амазонии

В социальной сети Facebook сообщили о намерениях бороться с продажей территорий тропических лесов Амазонии, где живет коренное население.

Леса Амазонии (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание BBC. Это будет касаться заповедных зон, а не лесных участков, находящихся в собственности государства. Также это касается только территории Амазонки, а не всех тропических лесов и мест, где живут животные во всем мире.





Недавнее исследование организации "Think think Ipam" (Instituto de Pesquisa Ambental da Amazonia) показало, что треть вырубки находится в государственных лесах. В Facebook теперь будут раскрывать информацию о том, как и кто планирует разместить рекламу о продаже участков леса в социальной сети. Все новые рекламные объявления блокировать. В феврале компания BBC сняла документальный фильм о том, что через социальную сеть пытались продавать участки по, как тысячи футбольных полей. Журналисты встретились с четырьмя продавцами земли на условиях анонимности.





В ответ на расследование Верховный федеральный суд Бразилии принял решение относительно собственного следствия. Эту инициативу поддержали в Facebook. Чтобы найти тех, кто размещает рекламу, они используют базу данных, которой пользуется Центр мониторинга охраны природы Unep World.





Напомним, согласно новому исследованию, тропические леса бразильской Амазонии стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать. Ученые из США и Великобритании решили разобраться в причине такого феномена, и начали использовать данные спутникового мониторинга для измерения накопления углерода в период с 2010 по 2019 год над бразильскими джунглями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate. Оказалось, что за последнее десятилетие большие площади тропических лесов были повреждены или уничтожены из-за деятельности человека и изменения климата. В результате главные "легкие планеты" стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать его.

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