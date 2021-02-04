В феврале Молдова закроет железнодорожное сообщение

Движение железнодорожного транспорта внутри страны будет остановлено как нерентабельное.

Молдова (фото из открытых источников)

Сообщение об этом прозвучало на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, сообщает телеканал TV8.

По словам представителя компании ГП "Железная дорога Молдовы" подвижной состав технически устарел и несет прямую опасность для жизни пассажиров. Кроме этого, сообщается, что компания не получает финансовой поддержки государства на обеспечение работы внутренних маршрутов, в то время как пандемия короновируса и карантинные ограничения принесли серьезные убытки железнодорожному перевозчику. По этой причине от движения поездов внутри страны принято решение отказаться. В связи со сложной финансовой ситуацией было принято решение о прекращении жд – сообщения на маршрутах Кишинев — Бендеры, Кишинев — Унгены и Бельцы — Окница. Международные перевозки прекратились весной прошлого года из-за пандемии.

Напомним, Правительство Молдовы решило закончить карантинные ограничения для граждан. О прекращении карантина заявил президент республики Молдова Игорь Додон. Согласно его сообщению, в стране отменят большинство ограничений. Впрочем, некоторые правила безопасности все же оставят, несмотря на то, что формально карантин в Молдове закончился.

Прекращение карантина проходит на фоне того, что более половины граждан, у которых диагностировали коронавирусное заболевание, выздоровели. Напомним, что в результате эпидемии заболевание COVID-19 перенесли 6138 человек, 217 случаев заболевания оказались летальными.

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