В Греции мужчина умер через 8 минут после вакцинации

Пожилой пациент из Греции умер после того получил как вакцину от коронавируса.

Вакцинация (фото из открытых источников)

Как сообщает Ethnos, инцидент произошел в университетской больнице Ираклиона на Крите. Получив вакцину, 85-летний мужчина остался сидеть в приемной, после чего внезапно упал на пол. Его оперативно поместили в реанимацию, но спасти его жизнь врачи не смогли.

По предварительной информации смерть грека не связана ни с аллергией, ни с самой вакцинацией, но совпала с введением ему COVID-препарата. Вероятной причиной смерти может быть инсульт, однако более точная информация будет доступна только после вскрытия.

Кроме того, не указано, кто был производителем вакцины. Стоит отметить, что иммунизации населения началась в Греции 27 декабря. В рамках национальной кампании ежедневно делается более 20 тысяч прививок.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что поставка вакцин против коронавирусного заболевания задерживается, однако подчеркнул, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже идет. Так, министр отметил, что первые препараты против COVID-19 страна может получить немного позже ранее объявленного срока, а именно 16–17 февраля. Максим Степанов также отметил, что процесс отгрузки вакцин для Украины уже начался. В этом месяце нам должны поставить миллион доз препарата, а в марте следующую партию.

Вакцинация от коронавируса пока является единственной возможностью преодолеть пандемию. Такое мнение выразила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец. По мнению политика, болезнь COVID-19 является "оспой современности".

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