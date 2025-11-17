Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с жесткой критикой в адрес украинских властей, заявив о проявлениях "неблагодарности" в отношении грузинского народа. Об этом сообщает TV1.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что искренне желает Украине мира, однако, по его словам, украинцы "должны быть представлены достойной властью".

"Мы видим недружественное отношение, которое власти Украины проявляют к грузинскому народу. В первую очередь это большая неблагодарность, которую мы наблюдаем со стороны украинского руководства. Украинские власти уже получали замечания в кабинете одного из президентов о том, что когда тебе оказывают поддержку, прежде всего следует выражать благодарность и не проявлять благодарность. неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", — заявил Папуашвили.

Спикер также обвинил Киев в попытках "втянуть Тбилиси в эскалацию с Россией" и напомнил о политической истории, связанной с Михеилом Саакашвили.

"Сначала нам тайно прислали Саакашвили, потом — из-за заявлений Подоляка — пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, возможно, и мы могли бы прогуляться по разным оккупированным регионам. Так относятся к грузинскому народу", — отметил он.

Папуашвили добавил, что якобы существует проблема "пятой колонны", которая, по его словам, "размахивает флагами иностранных государств" в Грузии.

"Для них, вероятно, именно такие люди до сих пор остаются желанными лидерами, в том числе и в Грузии", — подытожил спикер, повторив свои пожелания миру Украине.

Напомним, термин "пятая колонна" используется для обозначения групп, деятельность которых направлена на подрыв ситуации внутри страны в интересах внешних сил.

