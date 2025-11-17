Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі виступив із жорсткою критикою на адресу української влади, заявивши про прояви "невдячності" щодо грузинського народу. Про це повідомляє TV1.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що щиро бажає Україні миру, однак, за його словами, українці "мають бути представлені гідною владою".

"Ми бачимо недружнє ставлення, яке влада України виявляє до грузинського народу. Насамперед це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед слід висловлювати подяку та не виявляти невдячність. На жаль, влада Зеленського вирізняється своєю невдячністю стосовно грузинського народу", — заявив Папуашвілі.

Спікер також звинуватив Київ у спробах "втягнути Тбілісі в ескалацію з Росією" та нагадав про політичну історію, пов’язану з Міхеілом Саакашвілі.

"Спочатку нам таємно прислали Саакашвілі, потім — через заяви Подоляка — намагалися втягнути нас в ескалацію з Росією. Нам говорили з України, що, можливо, і ми могли б прогулятися по різних окупованих регіонах. Так ставляться до грузинського народу", — зазначив він.

Папуашвілі додав, що нібито існує проблема "п’ятої колони", яка, за його словами, "розмахує прапорами іноземних держав" у Грузії.

"Для них, ймовірно, саме такі люди досі залишаються бажаними лідерами, у тому числі і в Грузії", — підсумував спікер, повторивши свої побажання миру Україні.

Нагадаємо, термін "п’ята колона" використовується для позначення груп, діяльність яких спрямована на підрив ситуації всередині країни в інтересах зовнішніх сил.

