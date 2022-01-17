В Индии пенсионер вакцинировался 12 раз

Вакцинация от коронавируса позволяет не только избежать тяжелого течения заболевания. Как показал наш герой, у нее есть еще и другой интересный побочный эффект. Именно это и послужило причиной того, что он вакцинировался 12 раз. 84-летний житель Индии Брахамдев Мандал 12 раз сделал прививку от коронавируса. Сделал он это нелегально. Пенсионер говорит, что это помогло ему избавиться от боли в суставах и спине. Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Вакцинация - фото из открытых источников

Также Брахамдев утверждает, что после того, как он начал прививаться, он даже ни разу не простудился. Но поскольку он получал дозы вакцины незаконно, под разными документами, то им заинтересовалась полиция. Пенсионеру уже предъявлен ряд обвинений, но через возраст суд может проявить к нему снисхождение. Врачи считают, что здоровью мужчины после 12 прививок ничего не угрожает. Однажды он получил две вакцины с разницей в полчаса. Но, по его словам, никаких побочных эффектов он у себя не наблюдал.

Напомним, в текущем году американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом "Омикрон".

Moderna работает над новой вакциной, которая будет направлена на омикронный вариант Covid и планирует выпустить новую вакцину осенью. Генеральный директор компании Стефан Бансел сказал, что специфический бустер против Омикрона в скором времени будет проходить клинические испытания. В компании еще обсуждают состав вакцины, которая должна быть эффективна против дальнейших мутаций коронавируса, чтоб изготовить к осени лучший продукт. Известно, что Moderna планирует поставлять на рынок до 3 млрд. бустерных доз в 2022 году. У компании новые вакцины уже заказали Великобритания, Южная Корея и Швейцария.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!