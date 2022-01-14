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Когда появится вакцина от Омикрона: рассказали американские разработчики

Эффективная вакцина от "Омикрона" и новых мутаций должна выйти в течение второго-третьего квартала 2022 года

сегодня, 13:28
Автор:

Козлова Альбіна
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В текущем году американские производители вакцин от коронавируса работают над новыми разработками, которые будут эффективны в борьбе с новым мутированным штаммом "Омикрон". Об этом сообщают на CNBC.

Когда появится вакцина от Омикрона: рассказали американские разработчики

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Moderna работает над новой вакциной, которая будет направлена на омикронный вариант Covid и планирует выпустить новую вакцину осенью. Генеральный директор компании Стефан Бансел сказал, что специфический бустер против Омикрона в скором времени будет проходить клинические испытания. В компании еще обсуждают состав вакцины, которая должна быть эффективна против дальнейших мутаций коронавируса, чтоб изготовить к осени лучший продукт. Известно, что Moderna планирует поставлять на рынок до 3 млрд. бустерных доз в 2022 году. У компании новые вакцины уже заказали Великобритания, Южная Корея и Швейцария.

Согласно недавнему исследованию Агентства здравоохранения Великобритании, реальные данные из Соединенного Королевства показали, что бустеры на 75% защищают от симптоматической инфекции, вызванной Омикроном. Оригинальные двухдозовые вакцины от Moderna и Pfizer, которые есть на рынке, лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения симптоматической инфекции через 20 недель после второй дозы. Однако две начальные дозы все еще обеспечивают хорошую защиту от тяжелой формы болезни.

Ранее гендиректор Pfizer сообщал, что их компания запустит вакцину от Омикрона через пару месяцев, до 1 апреля. Первые дозы скоро поступят в лабораторию для клинических испытаний. По его словам, ученые стремятся сделать вакцину для прививок эффективной против новых возможных мутаций, поэтому она будет способствовать выработке иммунитета к новым штаммам.

Страны мира готовятся к введению ежегодных прививок против вируса.

Как сообщал портал, у вакцинированных женщин может сместиться менструальный цикл.


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Источник: https://www.cnbc.com/2022/01/10/covid-vaccine-moderna-ceo-says-fall-booster-shots-will-likely-target-omicron.html
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Обсуждения

Света

сегодня, 13:39

Да хорошо и легко фармкомпании будут на этом зарабатывать

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