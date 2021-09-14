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Главная Новости Мир Остальной мир В Исландии запустили завод по откачке углекислого газа из воздуха
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В Исландии запустили завод по откачке углекислого газа из воздуха

Завод в Исландии называется Orca

сегодня, 02:06
Автор:

Ольга Чародий

В Исландии заработал самый большой в мире завод, который откачивает углекислый газ из воздуха и откладывает его под землю.Об этом сообщает Reuters.

В Исландии запустили завод по откачке углекислого газа из воздуха

Завод - фото из открытых источников


Швейцарский стартап Climeworks AG, который специализируется на улавливании углекислого газа непосредственно из воздуха, в партнерстве с исландской фирмой по хранению углерода Carbfix разработал установку, которая выделяет из воздуха до 4000 тонн CO2 в год. Это эквивалент ежегодных выбросов примерно 790 автомобилей. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом глобальные выбросы CO2 составляли 31,5 млрд  тонн. Прямой захват воздуха — одна из немногих технологий по извлечению углекислого газа из атмосферы. Ученые считают, что она имеет жизненно важное значение для сдерживания глобального потепления. 


Завод в Исландии называется Orca. Он состоит из восьми больших контейнеров, внешне похожих на те, что используются в судоходной отрасли. Контейнеры оснащены высокотехнологичными фильтрами и вентиляторами для улавливания углекислого газа.


Напомним, согласно новому исследованию, тропические леса бразильской Амазонии стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать. Ученые из США и Великобритании решили разобраться в причине такого феномена, и  начали использовать данные спутникового мониторинга для измерения накопления углерода в период с 2010 по 2019 год над бразильскими джунглями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate. Оказалось, что за последнее десятилетие большие площади тропических лесов были повреждены или уничтожены из-за деятельности человека и изменения климата. В результате главные "легкие планеты" стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать его. Как показало исследование, два  года назад из-за вырубки исчезли 3,9 миллиона гектаров лесов Амазонии.





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Источник: https://www.reuters.com/business/environment/worlds-largest-plant-capturing-carbon-air-starts-iceland-2021-09-08/
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