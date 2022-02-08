В Израиле был создан имплантат, который может помочь ходить парализованным людям

Израильские ученые впервые разработали имплантат спинного мозга, который вживили 15 мышей с длительным параличом, и после этого двенадцать из них снова начали передвигаться. Исследователи планируют через три года начать исследования с людьми. Об этом сообщает научный журнал Advanced Science. В Тель-Авивском университете исследовательская группа из Центра регенеративной биотехнологии Сагол разработала имплантат из клеток трех человек. Их использование позволило регенерировать поврежденную ткань грызунов. Планируется, что в случае с людьми будут брать материал пациента во избежание рисков отторжения у организма.

Имплантат - фото из открытых источников

Отметим, что сегодня существуют некоторые научные группы, которые производят стволовые клетки человека и вводят их в спинной мозг животных. Однако подобные операции обычно ограничивались недавно парализованными животными. Израильские исследователи провели успешные испытания на мышах с длительным параличом. Исследователи ожидают, что эффект будет работать с людьми, парализованными в течение разного времени. Такое было предположено по результатам испытаний: 80% успешных операций на мышах с хроническим параличом и 100% с недавним или кратковременным параличом.

Процесс создания имплантата начинается с небольшой биопсии из живота. Ученые отделяют жировые клетки от других материалов как коллаген с сахаром и перепрограммируют их с помощью методов генной инженерии. Тогда они могут стать хоть какой клеточкой в ​​организме.

Напомним, французские исследователи изобрели экзоскелет для парализованных людей. Согласно сообщению, устройство позволяет людям управлять своим телом силой мысли. Оно весит 65 кг, поэтому прикреплено к специальной страховочной конструкции вверху, на случай, если человек упадет. Отмечается, что ученые уже провели первые испытания экзоскелета в лабораторных условия с человеком, у которого полностью парализовано тело. Мужчине хирургическим способом вживили в мозг два импланта с шестью электродами на каждом, которые считывают импульсы.









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