В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото)

В Израиле представители национального центра спасения морских черепах лечат морских животных от последствий экологической катастрофы — разлива мазуты на побережье страны. Об этом сообщило издание Associated Press.

Экологическая катастрофа: в Израиле черепах лечат майонезом. Фото: amazonaws.com

Мазута — очень вредное вещество для черепах и другой морской фауны. Она попадает в организм, забивает желудок, ротовое отверстие и негативно влияет на органы животных. Однако ученые нашли способ как минимизировать ущерб и сохранить пищеварительную систему животных. Экологи кормят животных майонезом. Этот продукт разрушает мазуту и очищает горло черепах.

Сейчас лечение проходят одиннадцать зеленых морских черепах. Чтобы полностью очистить тельце животных, ученые потратят неделю-две. Затем черепах выпустят на волю.

Напомним, что недавно в Израиле обнаружили густой слой мазуты почти по всей береговой линии страны. Откуда взялось вредное вещество — пока неизвестно. Однако нефтяное пятно уже успело нанести значительный ущерб флоре и фауне Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что на побережье острова в Мозамбике погибли более ста дельфинов. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны. Сначала было выявлено 25 мертвых дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто, а 23 февраля еще 86 погибших млекопитающих на западном побережье архипелага. Общее количество найденных дельфинов составило 111 особей. Детали трагедии читайте здесь.

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