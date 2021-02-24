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В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото)

В Израиле большое количество флоры и фауны пострадала от нефтяного пятна

сегодня, 15:20
Автор:

Кириєнко Анна

В Израиле представители национального центра спасения морских черепах лечат морских животных от последствий экологической катастрофы — разлива мазуты на побережье страны. Об этом сообщило издание Associated Press.

В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото)

Экологическая катастрофа: в Израиле черепах лечат майонезом. Фото: amazonaws.com

Мазута — очень вредное вещество для черепах и другой морской фауны. Она попадает в организм, забивает желудок, ротовое отверстие и негативно влияет на органы животных. Однако ученые нашли способ как минимизировать ущерб и сохранить пищеварительную систему животных. Экологи кормят животных майонезом. Этот продукт разрушает мазуту и очищает горло черепах.

Сейчас лечение проходят одиннадцать зеленых морских черепах. Чтобы полностью очистить тельце животных, ученые потратят неделю-две. Затем черепах выпустят на волю.

В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото) - фото 2
В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото) - фото 3
В Израиле черепах кормят майонезом - в чем причина (Фото) - фото 4

Напомним, что недавно в Израиле обнаружили густой слой мазуты почти по всей береговой линии страны. Откуда взялось вредное вещество — пока неизвестно. Однако нефтяное пятно уже успело нанести значительный ущерб флоре и фауне Средиземного моря.

Ранее сообщалось, что на побережье острова в Мозамбике погибли более ста дельфинов. Млекопитающие были найдены в провинции Иньямбане на юге страны. Сначала было выявлено 25 мертвых дельфинов на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто, а 23 февраля еще 86 погибших млекопитающих на западном побережье архипелага. Общее количество найденных дельфинов составило 111 особей. Детали трагедии читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге сделал прогноз относительно дальнейшего распространения пандемии коронавируса в мире. Сможем ли мы избавиться масок и когда это произойдет, читайте здесь.


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Источник: https://apnews.com/article/mayonnaise-help-turtles-oil-spills-c5f679439e7a0f95fb79384978944cde
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