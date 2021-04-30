В Израиле в результате давки погибли десятки людей

На севере Израиля по меньшей мере 38 человек погибли в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израиль (фото из открытых источников)

По меньшей мере 103 человека получили ранения, 44 из них находятся в критическом состоянии. К месту инцидента направили шесть эвакуационных вертолетов, также там установили полевой госпиталь.

"Тяжелые картины, люди придавлены без возможности спастись. Некоторым из раненых все еще оказывают помощь на месте происшествия", — рассказал представитель Национальной службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Израиля Заки Хеллер.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов выступить в качестве посредника в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в интервью каналу "I24NEWS". По его словам, израильскому премьеру было сделано предложение выступить в качестве посредника в переговорах между Киевом и Москвой. Он отметил, что Нетаньяху находится в хороших отношениях, как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Корнейчук заявил, что премьер-министр Израиля не дал отказа на предложение Украины и заверил, что сделает все, что в его силах. Посол Украины подчеркнул, что наша сторона очень рада тому факту, что Нетаньяху согласился помочь. Справка: на фоне массового стягивания Россией войск к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, Владимир Зеленским обратился к Владимиру Путину и предложил главе Кремля встретится в любой точке украинского Донбасса, где идет война между Украиной и Россией.

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