В Израиле закрывают COVID-отделения в больницах

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Ольга Чародий
В специализированных отделениях больше нет необходимости,
заболеваемость в стране резко упала.
Израиль (фото из открытых источников)
Клиники Израиля по причине
на фоне стремительного сокращения числа инфицированных коронавирусом
прекратили работу своих COVID-отделений.
Как сообщает местное Министерство здравоохранения,
Медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в
Тверии последними в стране закрыли свои COVID-отделения.
Люди, которые продолжают стационарное лечение от
короновируса, были переведены на лечение в обычные терапевтические отделения
клиник.
В стране начали массово закрывать отделения больниц, перепрофилированные под лечение больных с COVID несколько недель назад. Уже тогда шкала заболевших резко пошла вниз благодаря массовой вакцинации.
Напомним, украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. Об этом говорится в сообщении председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook. По данным нардепа, в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом. "Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда — через 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца", — говорится в сообщении Радуцкого.По его словам, это свидетельствует о кратковременном сохранении высокого уровня антител в организме. Учитывая то, что в Украине прогнозируют четвертую волну коронавируса осенью 2021 года, Радуцкий говорит и о вероятности повторных случаев заражения.
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