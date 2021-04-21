logo
Русский Українська

BTC/USD

55505.72

ETH/USD

2310.89

LTC/USD

261.70

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Израиле закрывают COVID-отделения в больницах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Израиле закрывают COVID-отделения в больницах

В стране начали массово закрывать отделения больниц, перепрофилированные под лечение больных с COVID несколько недель назад

сегодня, 04:55
Автор:

Ольга Чародий

В специализированных отделениях больше нет необходимости, заболеваемость в стране резко упала.

В Израиле закрывают COVID-отделения в больницах

Израиль (фото из открытых источников)

Клиники Израиля по причине  на фоне стремительного сокращения числа инфицированных коронавирусом прекратили работу  своих COVID-отделений.

Как сообщает местное Министерство здравоохранения, Медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии последними в стране закрыли свои COVID-отделения.

Люди, которые продолжают стационарное лечение от короновируса, были переведены на лечение в обычные терапевтические отделения клиник.

В стране  начали массово  закрывать отделения больниц, перепрофилированные под лечение больных с COVID несколько недель назад. Уже тогда шкала заболевших резко пошла вниз благодаря массовой вакцинации.

Напомним, украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. Об этом говорится в сообщении председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в Facebook. По данным нардепа, в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом. "Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда — через 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца", — говорится в сообщении Радуцкого.

По его словам, это свидетельствует о кратковременном сохранении высокого уровня антител в организме. Учитывая то, что в Украине прогнозируют четвертую волну коронавируса осенью 2021 года, Радуцкий говорит и о вероятности повторных случаев заражения.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ