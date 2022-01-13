В Камбодже умер легендарный крыса-сапер Магава

Умер самец гигантской африканской сумчатой ​​крысы по прозвищу Магава, который был обучен поиску взрывчатых веществ. За свою карьеру Магава обнаружил более ста наземных мин и других взрывных устройств в Камбодже. Об этом сообщает американский телеканал СNN. Своих подопечных в организации APOPO (неправительственная некоммерческая организация, которая тренирует крыс обнаруживать мины) называют крысами-героями (HeroRAT). Магаве было восемь лет. Он считался самой успешной крысой-героем. "Магава был в хорошем здоровье, но ближе к выходным он начал замедляться, больше спал и проявлял все меньше интереса к еде в последние дни", — говорится в заявлении некоммерческой организации.

Магава - фото из открытых источников

Представители APOPO заявили, что вклад Магавы позволил сообществам в Камбодже жить, работать и играть безопаснее. Каждая его находка снижала риск ранения или смерти для жителей Камбоджи. Все мы в APOPO переживаем потерю Магавы и благодарны за невероятную работу, которую он провел”, – сказали в организации. Магава родился в Танзании и переехал в Камбоджу в 2016 году. В 2020 году грызун получил высшую награду Великобритании для животных, PDSA Gold Medal, считающуюся аналогом Креста святого Георгия. Магава стала первой крысой, получившей эту награду, ранее лауреатами были только собаки. Африканская гигантская сумчатая крыса вышла на пенсию в июне 2021 года.

Напомним, в Индии нашли останки странного животного, которое проживало миллионы лет назад и спроектировали его вид. Американские ученые из Университета Джона Хопкинса нашли останки существа на раскопках видео. По предварительным выводам, странное животное проживало на этой территории примерно 55 миллионов лет назад. Археологи считают, что большинство копытных животных пошли именно от этого существа. Назвали удивительного зверя камбайтерий.

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