В Казахстане снесли прижизненный памятник Назарбаеву

В Казахстане в городе Талдыкорган протестующие снесли установленный там памятник экспрезиденту Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает киргизское издание Central Asia. После его отставки столица страны – Астана – была переименована в Нур-Султан, в честь бывшего президента и открыт ряд памятников по стране.

Казахстан - фото из открытых источников

Первый состав его имени "Нур" добавляется в программу переселения, названия мечетей Нур-Астана и Нур Гасыр, названия поселка Нуркент, названия района города Актобе, названия партии Нур Отан, медиахолдинг ООО Нур Медиа, интернет-портал NUR.KZ и банк Nurbank. Также в его честь названы сорт тюльпанов и государственная награда. В честь Назарбаева названы не менее 9 парков и горная вершина. Аэропорт и железнодорожный вокзал в Нур-Султане называют Назарбаевым.

В 2004 году он открыл музей имени себя, где рассказывается о его жизни и достижениях перед государством. Также имя Назарбаева носят ряд заведений культуры, элитных школ и т.д.

Напомним, поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину остановлены. Сроки, когда поставки возобновятся, пока неизвестны. Причина остановки – блокирование Россией транзитного пути. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями СМИ рассказал министр энергетики Герман Галущенко. По словам министра, уголь Казахстана в Украину больше не поступает. Все это несмотря на то, что есть действующий контракт "Центрэнерго", в котором четко прописано, что на протяжении осенне-зимнего периода Украина должна получить 660 тысяч тонн казахского угля.

Герман Галущенко отметил, блокирует доставку угля из Казахстана Россия, поскольку она есть транзитной страной. По ее территории уголь доставляется в Украину. Министр отметил, кроме как через территорию РФ получить казахский уголь Украина больше возможности не имеет. Компенсация нехватки угля происходит за счет увеличения поставок морем.

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