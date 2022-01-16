В Казахстане собирают подписи с требованием раскрыть имена погибших во время протестов

В Казахстане граждане начали собирать подписи, чтобы власти раскрыли имена погибших во время протестов. Они также требуют, чтобы семьям жертв и пострадавшим была предоставлена ​​финансовая помощь. Об этом сообщает казахское издание КазТАГ. Власти сообщили, что всего погибли или пропали без вести 225 человек.

Казахстан - фото из открытых источников

“Требуем обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, требуем оказать помощь близким погибших и получивших тяжелые ранения на средства фонда "Народа Казахстана", — цитирует агентство заявление инициативной группы.

Они добавили, что жертвами стали случайные личности и многодетные родители. Инициативная группа считает, что количество погибших будет расти. Они апеллируют тем, что до сих пор неизвестно количество пропавших и находящихся в больницах.

"Всем нужно оказать помощь и обнародовать данные", — отмечается в обращении.

Напомним, в течение первой недели 2022 года Казахстан погрузился в политический кризис, который сопровождался масштабными погромами, ожесточенными перестрелками, разгонами акций протеста на улицах Алматы, Актау и в ряде других городов на юге и западе страны. Апофеозом кризиса стал ввод в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева вооруженной группировки под эгидой ОДКБ численностью свыше 3 тыс. человек при участии военнослужащих из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана. "Комментарии" разбирались в причинах политического кризиса в Казахстане и в чьих интересах политические пертурбации в богатой нефтью стране.

Все началось с акции протеста 2 января в городе нефтяников Жанаозен против повышения на 50% цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), который используется для заправки автомобилей и отопления. За несколько дней митинги распространились на Атырау, Алматы, Актау и другие крупные города, на которых выдвигались политические требования отправить в отставку председателя Совета безопасности и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, весь состав правительства, провести реформы.

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