В Казахстане установлен новый мировой рекорд по разгибанию подков

Новый мировой рекорд по разгибанию подков установлен в поселке Кажымукан в Акмолинской области Казахстана. Об этом говорится в сообщении Казахстанского союза спортсменов.

Рекордсмен по разгибанию подков (фото из открытых источников)

Новый мировой рекорд был установлен в честь в честь 150-летия казахского борца Кажымукана Мунайтпасова. Как сообщается, в качестве инвентаря использовались голландские подковы 8 на 22 мм – они считаются самыми прочными в мире.

Рекорд поставил силач Сергей Цырульников – ему удалось разогнуть четыре подковы фирмы "werkman" за 37 секунд.

"Этот рекорд очень значим для меня. Сегодня день рождения легендарного борца, моего духовного наставника, учителя Кажымукана Мунайтпасова. Я планировал разогнуть три подковы, но получилось четыре. Подготовка к рекорду шла 12 лет", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее для улучшения самочувствия и поддержания организма в тонусе, нужно регулярно заниматься физической активностью. Ученые из Копенгагенского университета даже определили виды спорта, которые способствуют долголетию.Автор исследования Питер Шнор вместе со своей командой выяснил, что лучше всего заниматься футболом, плаванием, бегом трусцой, большим теннисом и бадминтоном. Для участия в своем исследовании они пригласили более 8 тысяч человек, за показателями здоровья которых ученые наблюдали 25 лет.

Оказалось, что люди, которые любят играть в большой теннис, могут прожить на 10 лет больше, по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Поклонники бадминтона — на 6 лет больше, футбола — почти на 5 лет, велоспорта — почти на 4 года, плавания — на 3,4 года, бега трусцой - на 3,2 года и художественной гимнастики — на 3 года.



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